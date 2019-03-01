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大理延長賽勝東石 相隔10年再闖木棒聯賽8強

2019-03-01 19:54中央社 嘉義1日電

107年高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽，台北市大理高中1日對上嘉義縣東石...
107年高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽，台北市大理高中1日對上嘉義縣東石高中，大理王牌投手林聖榮首局一有狀況馬上接手中繼，總計投9局被敲6支安打，投出5次三振、失掉3分，表現不錯。 中央社
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高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽，台北市大理高中與嘉義縣東石高中鏖戰到延長賽第10局，大理李濬丞關鍵安打送回致勝分，以6比5拿勝、隊史相隔10年再闖木棒聯賽8強。

大理今天比賽首局先搶下分數，但東石1、2局各拿2分、翻轉戰局，大理一路苦追，雖然團隊安打數比東石多，但是缺乏關鍵一擊，一直沒能將比分拉開。

比賽5局打完，大理3比5落後，6局大理靠著林聖榮安打、陳哲二壘打攻占三壘，再靠著高飛犧牲打跑回1分，7局靠著觸身球保送、黃聖偉、偕俊弘接連安打、扳平比數。

兩隊9局打完5比5僵持不下，延長賽突破僵局至第10局，大理靠著短打推進、李濬丞適時安打，先拿1分，下半局後援投手葉林鑫穩守不失分，順利拿下比賽勝利。

大理過去在木棒聯賽最佳成績為96學年度拿下亞軍， 此次相隔10年再闖進8強，總教練黃文生說，團隊凝聚力很好，展現了拚勁，但今天比賽中心棒次打擊遭封鎖、殘壘過多是需要再調整的地方。

大理今天動用3任投手，王牌投手林聖榮首局一有狀況馬上接手中繼，總計投9局被敲6支安打，投出5次三振、失掉3分，表現不錯，黃文生表示，第4階段單淘汰賽，一有狀況就必須壓出王牌投手，至於後面的比賽一場一場來。

今天比賽大理隊長陳哲打擊有表現，6局敲出關鍵二壘打、帶起球隊士氣，他透露，第3階段最後一場比賽與三民高中交手，因為吞下再見三振，球隊沒能拿到種子籤，多少心情會受影響，「只能趕緊調適，上場打擊想辦法幫助球隊延續攻勢」，明天8強賽又將碰上三民，希望可以成功復仇。

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