中職／黃子鵬挨3分砲 猿與樂天7：7握手言和

2019-03-01 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中職猿隊與日職樂天隊的交流賽第2戰，王溢正先發3局失3分，但猿隊打線在6局下灌進5分逆轉戰局，第7局還把比數拉開為7：3，但9局上牛棚沒守成，讓樂天隊把比數扳平，兩隊9局打完後以7：7握手言和，猿隊在這次交流賽以1和1敗收場。

王溢正此戰一登板，投出的第1球就被去年洋聯新人王田中和基揮出左外野陽春砲，樂天隊先取得1：0領先。第2局王溢正對山崎剛投出觸身球，但隨後將他牽制出局，投出變相三上三下。

3局上王溢正被第9棒小鄉裕哉揮安打，K掉田中和基後，又被辰己涼介、淺村榮斗連續安打再失2分。王溢正共投3局，被掃出包括1轟在內的6支安打，失3分。之後洋投尼克斯中繼2局，洪聖欽、賴智垣各投1局都沒有失分。

猿隊打線前3局則受限於樂天隊先發投手弓削隼人的封鎖，連9名打者出局，4局下樂天隊換上第2任投手渡邊祐樹，猿隊在2出局後才靠藍寅倫敲出首安，之後林泓育補上安打形成一、三壘有人，但無功而返。

5局下樂天隊換投鈴木翔天，讓猿隊打者三上三下，第6局面對樂天隊第4任投手森雄大，猿隊展開反攻，率先上場的陳晨威選到保送上壘，詹智堯藉失誤上壘，1出局後藍寅倫揮出二壘打敲回2分，林泓育補上安打後，朱育賢揮高飛犧牲打將比數扳平。

2出局後猿隊持續進攻，郭嚴文二壘打送回超前分，梁家榮又補上三壘打進帳分數，猿隊攻進5分大局，反以5：3領先。樂天隊不僅被超前比數，右外野手田中和基還在追球時扭傷右腳退場。

樂天隊7局下推濱矢廣大登板，猿隊又靠陳晨威選到保送展開攻勢，詹智堯揮出安打後，壘上跑者藉由樂天隊牽制二壘失誤攻占二、三壘，林承飛上場代打再敲安打送回分數，藍寅倫擊出游擊滾地球靠野手選擇上壘，三壘上的詹智堯快腿奔回本壘再下一城，猿隊拉開7：3領先。

猿隊第4局啟用牛棚後，連4局沒有失分，帶著4分領先進入8局上，由黃偉晟登板，2出局後連續被揮出3支安打失1分，猿隊再換上吳丞哲登板，雖被敲安打但化解失分危機。

吳丞哲續投第9局被首名打者揮安打後退場，黃子鵬連兩天登板，都沒能擋住樂天隊攻勢，先對淺村榮斗投出觸身球，接著面對日職生涯還不曾在一軍開轟的村林一輝，再被轟出左外野3分砲，黃子鵬登板後只投3球就讓樂天隊把比數扳平。

9局下猿隊沒有再得分，兩隊和局收場，也結束這次樂天隊來台的交流賽。