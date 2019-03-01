高中木棒聯賽／壽山向普門偷招 微笑王牌後援好投

2019-03-01 18:40 中央社 嘉義1日電



桃園壽山高中投手游騰堯3局登板後援，好投率隊拿下勝利，勇闖8強，也收下比賽勝投。 中央社 分享 facebook

高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽，桃園壽山高中王牌投手游騰堯3局登板後援，一直掛著微笑，向普門中學「偷招」，好投率隊拿勝、晉級8強，游騰堯控球見長，畢業後選擇先往大學磨練。

桃園壽山高中當「黑馬」，今天與上屆亞軍普門中學交手，儘管賽前外界不看好，但他們打出驚奇；後援投手游騰堯3局、兩人出局時後援登板，一路掛著微笑，今天總計投6.1局被敲6支安打，投出4次三振，失掉1分責失分，表現亮眼，率隊以4比3拿下勝利，也收下比賽勝投。

壽山總教練郭東晏表示，上屆木棒聯賽普門中學用「微笑的力量」一路打進冠軍戰，今天比賽將計就計，借用普門的招式，希望球員上場帶著微笑，「好好享受比賽的過程」。

郭東晏提到，游騰堯控球在此批高中球員中算是數一數二的好，教練團對他很有信心，是今天搶勝功臣之一；他也提到，儘管壽山在戰力、身材上跟一級強隊相比多居於劣勢，但比賽不是只有勝敗，希望球員過程中學到東西，不僅用在球場上，也可以套用在生活上。

游騰堯目前高三，他表示先前也與普門交手過一次，今天上場不希望給自己太大壓力，自評經常面對高張力比賽，抗壓性變得更好，也更知道怎麼去玩球，至於高中畢業後的規劃，會先到大學隊打球，希望多磨練。