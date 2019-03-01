高中木棒聯賽／壽山成黑馬 擊敗上屆亞軍普門

2019-03-01 18:27 中央社 嘉義1日電



桃園壽山高中（圖）意外成黑馬，1日強碰上屆亞軍高雄普門中學，兩隊一路緊咬，終場壽山以4比3險勝，成功闖入8強，球員場內嗨翻。 中央社 分享 facebook

高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽，桃園壽山高中今天強碰上屆亞軍高雄普門中學，兩隊一路緊咬，壽山游騰堯後援6.1局穩守，王騰玉敲出致勝安，以4比3拿勝、晉級8強。

今天比賽兩隊前半段緊咬，8局打完壽山2比3落後，9局上半壽山靠著接連安打、失誤攻占得點圈，王騰玉關鍵安，一棒送回2分、翻轉戰局。

壽山後援投手游騰堯3局兩人出局時接手後援，精準控球有效壓制普門打線，9局下半雖一度讓普門攻占得點圈，但力守不失分，率隊拿下關鍵一勝、晉級8強。

壽山擊退上屆亞軍普門中學當「黑馬」，賽後壽山總教練郭東晏直言，「普門這座山（佛光山體系）真的很難爬，近幾年成績不錯，實力很穩定」，今天比賽不按牌理出牌，讓徐捷任先發投手，王牌投手游騰堯後援登板，也收到效果。

郭東晏表示，今天這場比賽打線部分表現有好有壞，不好的地方是球員給自己太大壓力，平時能順利執行的戰術今天沒有好的發揮；而好的地方是平時助攻型的角色，這場比賽能適時跳出來當英雄。

郭東晏透露，今天比賽除了投手教練偶爾提醒外，總教練幾乎不發號施令，希望陣中三年級球員帶頭，「大家就像一艘船，缺一不可，接下來就是怎麼把這艘船變成戰艦」。

壽山高中晉級8強、追平隊史木棒聯賽最佳成績，但郭東晏不滿足，他提到，只要有一絲機會都不會放棄，希望球員全力以赴，也希望過程中能創造、寫下甜美的回憶；壽山高中8強將碰上同樣來自桃園的勁敵平鎮高中。