中日職交流賽／郭源治天母探班 稱宋家豪條件好

2019-03-01 18:26 中央社 台北1日電



旅日傳奇球星郭源治到天母棒球場看子弟兵宋家豪、黃子鵬等人。 中央社 分享 facebook

Lamigo桃猿與東北樂天金鷲交流賽，今天第2場賽前，旅日傳奇球星郭源治到天母棒球場看子弟兵宋家豪、黃子鵬等人，他說宋家豪條件好、腦袋清晰，並點出成為好投手的必備條件。

郭源治1981至1996年效力日職中日龍隊期間，留下106勝、116次救援成功輝煌紀錄，還於1988年獲得中央聯盟年度MVP，並於1987、1988年2度拿到救援王。

郭源治近年在台灣時都會義務指導選手，像目前效力樂天的旅日投手宋家豪，還有黃子鵬、宋文華等人，之前都是他的子弟兵。郭源治指出，每個人的身體構造都不一樣，所以堅持要一對一指導，重視因材施教，他也很期待黃子鵬未來表現。

郭源治表示，宋家豪條件很好，腦袋也很清晰，不過以前比較是用蠻力投球，郭源治說：「要用技巧和協調性，雖然宋家豪在日本被操得很可憐，但這一定要練，透過跑步訓練意志力，接受日本訓練後，他成長很多」。

郭源治還點出，擔任投手必須要求自己增強心理素質，不然在職業無法生存，因為打到職棒的選手都有天分，沒有所謂的天才，而且站在球場上還要有不服輸的氣勢。

郭源治回憶之前旅日打球的時光，當時環境沒有像現在這麼好，即使球隊伙食是納豆，還是要硬著頭皮吃下去，他說：「要逼自己不能回頭，我的個性喜歡挑戰、新鮮，還有不服輸。」