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影／岸孝之交流賽超人氣 球迷賽前搶合照

2019-03-01 13:37聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

Lamigo桃猿與日職東北樂天金鷲這兩日在天母棒球場舉行交流賽，樂天當家球星岸孝之、我國旅日好手宋家豪、Lamigo球員葉家淇、黃子鵬在第二天賽前參加球星拍照會，吸引許多球迷排隊搶合照。

樂天當家球星岸孝之（右）與旅日好手宋家豪（左）交流賽前參加球星拍照會，吸引許多球...
樂天當家球星岸孝之（右）與旅日好手宋家豪（左）交流賽前參加球星拍照會，吸引許多球迷排隊搶合照。記者余承翰／攝影
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樂天當家球星岸孝之（右起）、旅日好手宋家豪、Lamigo球員葉家淇、黃子鵬交流賽...
樂天當家球星岸孝之（右起）、旅日好手宋家豪、Lamigo球員葉家淇、黃子鵬交流賽前參加球星拍照會。記者余承翰／攝影
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樂天當家球星岸孝之（右起）、旅日好手宋家豪、Lamigo球員葉家淇、黃子鵬交流賽...
樂天當家球星岸孝之（右起）、旅日好手宋家豪、Lamigo球員葉家淇、黃子鵬交流賽前參加球星拍照會，吸引許多球迷排隊搶合照。記者余承翰／攝影
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樂天當家球星岸孝之（右起）、旅日好手宋家豪、Lamigo球員葉家淇、黃子鵬交流賽...
樂天當家球星岸孝之（右起）、旅日好手宋家豪、Lamigo球員葉家淇、黃子鵬交流賽前參加球星拍照會，吸引許多球迷排隊搶合照。記者余承翰／攝影
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樂天宋家豪棒球
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