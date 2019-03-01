高中木棒聯賽／嘉中9下攻4芬 逆轉勝晉前8強

2019-03-01 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



高中棒球聯賽今天在嘉義市立棒球場開打，首場比賽由嘉義高中對上棒球強校西苑高中，最後嘉義高中以7比6獲勝，順利晉級前八強。記者姜宜菁／攝影 分享 facebook

107學年度高中硬式木棒組棒球運動聯賽今天上午於嘉義市立棒球場開賽，首場比賽由嘉義高中對上棒球強校西苑高中，嘉義市長黃敏惠和前市長涂醒哲先後到場替學子加油，嘉義市體育運動總會長蔡協成等人，也組啦啦隊為嘉中球隊助陣，比賽一開始，西苑高中就陸續敲出安打，與嘉中拉開比數，到9局上半，兩校以6比6成績平手，9局下半，嘉中打擊實力發揮，以及西苑高中球員守備失誤，嘉中把握機會逆轉成功，最後嘉義高中以7比6獲勝，順利晉級前八強。

在球賽開始前，黃敏惠到場內向球員致意，她感謝大家來參賽，嘉義市有這麼好的棒球平台，希望讓球員能夠好好發揮，得到最好的成績，並期許嘉義子弟旗開得勝。嘉義高中從0比5打到7比6，頑強、纏鬥、毅力！黃敏惠祝賀嘉中逆轉勝，面對棒球強權能發揮Kano精神、逆轉求勝，這就是嘉義人的勇敢、嘉義人的不屈！

嘉義高中棒球隊首度進入全國木棒賽前12強，而上午比賽結果，嘉義高中以7比6獲勝，成功晉級前八強。由於西苑高中為有名的棒球強校，過去幾年皆為前六強以內的名次，因此本場賽事能夠贏球真的相當不容易。