親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

高雄又賣東西出去了 阿蓮區農會外銷8820公斤蜜棗

獨╱台灣之光！興大發現木鼻白蟻 史上首由台灣命名

運動筆記「一雙合適的鞋會帶你跑向更遠的地方。」361-MERAKI 2 跑鞋開箱文
健行筆記南華山一日單攻行程在台北看雲海～七星公園、七星山
NBA賽事精華- 溜馬 vs. 灰狼 (3月1日)賽事精華- 魔術 vs. 勇士 (3月1日)

中日職交流賽／王溢正對決弓削隼人 先發9人出爐

2019-03-01 13:10聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

猿隊與樂天隊交流賽第2戰，猿隊推出本土王牌左投王溢正先發。 圖／聯合報系資料照片
猿隊與樂天隊交流賽第2戰，猿隊推出本土王牌左投王溢正先發。 圖／聯合報系資料照片
分享

猿隊與樂天隊交流賽第2戰，今天下午2時在天母棒球場進行，猿隊推出本土王牌左投王溢正先發，樂天隊則由去年選秀第4指名的24歲新人投手弓削隼人迎戰，兩隊的先發打序都做了更動。

猿隊的先發打線換了5名球員，昨天沒亮相的郭永維、朱育賢梁家榮、劉時豪及新秀陳晨威都被排上先發。樂天隊的中心打線沒變動，維持由淺村榮斗及洋砲布拉許（Jabari Blash）、惠勒（Zelous Wheeler）擔任3至5棒，去年太平洋聯盟新人王田中和基則改打第1棒。

猿隊先發陣容

第1棒 中外野手 詹智堯

第2棒 游擊手 郭永維

第3棒 左外野手 藍寅倫

第4棒 指定打擊 林泓育

第5棒 一壘手 朱育賢

第6棒 二壘手 郭嚴文

第7棒 三壘手 梁家榮

第8棒 捕手 劉時豪

第9棒 右外野手 陳晨威

先發投手 王溢正

樂天隊先發陣容

第1棒 右外野手 田中和基

第2棒 中外野手 辰己涼介

第3棒 二壘手 淺村榮斗

第4棒 指定打擊 布拉許（Jabari Blash）

第5棒 三壘手 惠勒（Zelous Wheeler）

第6棒 一壘手 內田靖人

第7棒 游擊手 渡邊佳明

第8棒 捕手 堀內謙伍

第9棒 左外野手 小鄉裕哉

先發投手 弓削隼人

樂天梁家榮朱育賢
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

中日職交流賽／葉家淇好投 洪總：有成王牌條件

2019-02-28 22:07

高中木棒聯賽／嘉中9下攻4芬 逆轉勝晉前8強

2019-03-01 13:15

中日職交流賽／宋家豪關門飆速 樂天擒猿

2019-03-01 00:01

中日職交流賽／歡呼中登板 宋家豪：從內心感動

2019-02-28 21:55

中日職交流賽／宋家豪關門守成 樂天3：1勝猿

2019-02-28 20:29

中日職交流賽／被台式加油嚇到 岸孝之：很熱鬧

2019-02-28 19:29

中日職交流賽／王溢正先發戰樂天 盡力完成自己目標

2019-02-28 19:09

中職／不想太安逸 郭嚴文喜歡一年約

2019-02-28 18:18

中日職交流賽／對決樂天重砲 陳俊秀坦言春訓身體較笨重

2019-02-28 17:33

圖／中日職交流賽 蘇揆開球

2019-02-28 17:29

中日職交流賽／迎戰前東家樂天 猿洋投李茲：我們很強

2019-02-28 17:10

老四川青少棒／6下猛攻7分 關西逆轉奪冠

2019-02-28 16:45

中日職交流賽／猿迎戰日職樂天隊 先發名單出爐

2019-02-28 16:15

日職／以1抵全！淺村年薪5億日圓就超越猿

2019-02-28 10:05

中職／黃煚隆若見魏應充 以棒球人身分講內心話

2019-02-28 09:08

日職／洋聯四大新洋砲 誰會是真正救世主？

2019-02-28 07:00

日職／磨4年拚到一軍 宋家豪回家力求表現

2019-02-27 23:53

中職／郭嚴文進「50萬俱樂部」 聯盟第12人

2019-02-27 23:48

中職／聯盟無條文 周思齊提薪資仲裁充滿變數

2019-02-27 23:44

中職／江辰晏連飆9K 獅隊熱身賽擊退斗山

2019-02-27 22:21

日職／對猿年輕球員不熟 宋家豪：熟的已在日本了

2019-02-27 20:25

日職／宋家豪重返天母 12強賽想再為國效力

2019-02-27 19:40

棒球／業餘明星賽3月底開打 吳昇峰領軍社會明星隊

2019-02-27 19:39

日職／菅野智之年薪6.5億日圓 竟是日足巨星的1/5

2019-02-27 19:16

中職／周思齊薪資仲裁 領隊：尊重球員權益

2019-02-27 18:16

日職／岸孝之對台灣棒球印象 常被陽岱鋼打安打

2019-02-27 18:15

日職／樂天隊來台戰猿 宋家豪請全隊喝珍奶

2019-02-27 17:37

中職／球員工會理事長硬起來 周思齊提薪資仲裁

2019-02-27 17:34

中職／郭嚴文50萬第12人 還有4大咖身價未定

2019-02-27 16:13

中職／味全龍成軍腳步 恐難沿襲NC恐龍模式

2019-02-27 07:00

中職／年輕好手輩出 看二投二野今年大爆發！

2019-02-27 07:00

日職／樂天來台球星耀眼 多位好手也值得關注

2019-02-26 07:00

日職／3大天之驕子的復活路 充滿辛酸與感傷

2019-02-25 07:00

中職／吉見宏明高人氣 那些年的驚奇日本助拳人

2019-02-22 07:00

中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待

2019-02-20 07:00

日職／長野敲進廣島首安 復仇者聯盟3月上演

2019-02-19 07:00

12強賽／旅美強投若無法效力 中華隊挑戰升級

2019-02-18 07:00

日職／同是全新出發 王柏融、藤浪兩樣情

2019-02-18 07:00

日職／松坂難再寫傳奇 新人氣怪物根尾昂接棒

2019-02-14 07:00
看更多

熱門文章

MLB／13年3.3億美元且無逃脫權 哈波前進費城

2019-03-01 06:36

NBA／詹皇關鍵單腳三分鎖勝 湖人驚險退鵜鶘

2019-02-28 15:29

NBA／魔術葛登逆轉3分彈 勇士近6戰吞4敗

2019-03-01 10:31

NBA／朗多、華頓閉門交心 湖人止敗

2019-02-28 20:18

NBA／前火箭首輪選秀投身格鬥 目標重量級拳王

2019-02-28 15:04

MLB／哈波只想要最長合約 費城人勝出關鍵

2019-03-01 08:10

傷勢多＋球威顯著退步 克蕭恐不再是前10強投手

2019-03-01 07:00

UBA／盯得你心發慌 台師大贏球決心教練也驚訝

2019-02-28 19:31

NBA／不排除再戰1年 諾維茨基：看身體狀況

2019-02-28 16:21

MLB／30歲後無意投身FA 哈波拒道奇瘋狂報價

2019-03-01 09:30

NBA／哈登58分領軍 火箭逆轉滅火收4連勝

2019-03-01 11:38

NBA／季後賽卡位壞消息 國王選秀榜眼成傷兵

2019-02-28 15:30

NBA／不在意外界防守批評 詹皇：放馬過來吧！

2019-03-01 09:44

中日職交流賽／被台式加油嚇到 岸孝之：很熱鬧

2019-02-28 19:29

NBA／獨行俠播致敬影片 馬修斯：感激所有人

2019-03-01 10:45

NBA／談韋德絕殺勇士 詹皇稱自己這投難度更高

2019-03-01 11:53

跑鞋評測／台灣囝仔品牌 帶你跑向更遠的地方

2019-02-28 16:49

MLB／一朗春訓高人氣 一頭白髮身手依舊

2019-02-28 16:27

中日職交流賽／宋家豪關門守成 樂天3：1勝猿

2019-02-28 20:29

NBA／綠衫軍近況掙扎 總管：最不該指責史蒂文斯

2019-03-01 10:02

MLB／合約紀錄被哈波改寫 史丹頓：這是好事

2019-03-01 09:07

NBA／楊恩新秀年屢創紀錄 表現獲另個楊恩認證

2019-03-01 12:05

中日職交流賽／葉家淇好投 洪總：有成王牌條件

2019-02-28 22:07

中日職交流賽／猿迎戰日職樂天隊 先發名單出爐

2019-02-28 16:15

NBA／致敬布萊恩 韋德演絕殺：這次意義不同

2019-03-01 00:03

中職／不想太安逸 郭嚴文喜歡一年約

2019-02-28 18:18

中日職交流賽／歡呼中登板 宋家豪：從內心感動

2019-02-28 21:55

中日職交流賽／對決樂天重砲 陳俊秀坦言春訓身體較笨重

2019-02-28 17:33

墨西哥網賽／浪費3賽末點 納達爾爆冷出局

2019-02-28 18:28

中日職交流賽／宋家豪關門飆速 樂天擒猿

2019-03-01 00:01

德國羽賽／逆轉拍落李卓耀 周天成闖進男單8強

2019-03-01 08:09

MLB／0.2局狂爆6分 曾仁和熱身賽吞敗

2019-03-01 08:09

NBA／唐斯轟42分無用 溜馬波格丹諾維奇飆分取勝

2019-03-01 12:31

中日職交流賽／迎戰前東家樂天 猿洋投李茲：我們很強

2019-02-28 17:10

MLB／奧比斯為球「刺青」 凶猛揮棒留下大名

2019-02-28 13:25

MiLB／張景淯赴水手小聯盟春訓 稻江獻祝福

2019-02-28 15:01

MLB／響尾蛇痛咬印地安人 胡智為、江少慶失血

2019-03-01 08:08

中日職交流賽／王溢正先發戰樂天 盡力完成自己目標

2019-02-28 19:09

跑步知識／跑得好不如睡得好 睡跟練一樣重要！

2019-02-28 14:35

MLB／沒跨過客場魔咒 陳偉殷：嘗試得太多了

2019-03-01 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top