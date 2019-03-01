中日職交流賽／王溢正對決弓削隼人 先發9人出爐

2019-03-01 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



猿隊與樂天隊交流賽第2戰，猿隊推出本土王牌左投王溢正先發。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

猿隊與樂天隊交流賽第2戰，今天下午2時在天母棒球場進行，猿隊推出本土王牌左投王溢正先發，樂天隊則由去年選秀第4指名的24歲新人投手弓削隼人迎戰，兩隊的先發打序都做了更動。

猿隊的先發打線換了5名球員，昨天沒亮相的郭永維、朱育賢、梁家榮、劉時豪及新秀陳晨威都被排上先發。樂天隊的中心打線沒變動，維持由淺村榮斗及洋砲布拉許（Jabari Blash）、惠勒（Zelous Wheeler）擔任3至5棒，去年太平洋聯盟新人王田中和基則改打第1棒。

猿隊先發陣容

第1棒 中外野手 詹智堯

第2棒 游擊手 郭永維

第3棒 左外野手 藍寅倫

第4棒 指定打擊 林泓育

第5棒 一壘手 朱育賢

第6棒 二壘手 郭嚴文

第7棒 三壘手 梁家榮

第8棒 捕手 劉時豪

第9棒 右外野手 陳晨威

先發投手 王溢正

樂天隊先發陣容

第1棒 右外野手 田中和基

第2棒 中外野手 辰己涼介

第3棒 二壘手 淺村榮斗

第4棒 指定打擊 布拉許（Jabari Blash）

第5棒 三壘手 惠勒（Zelous Wheeler）

第6棒 一壘手 內田靖人

第7棒 游擊手 渡邊佳明

第8棒 捕手 堀內謙伍

第9棒 左外野手 小鄉裕哉

先發投手 弓削隼人