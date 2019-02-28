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中職／葉家淇對樂天好投 洪總：有成為王牌的條件

2019-02-28 22:07聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

猿隊先發投手葉家淇，先發5局無失分。聯合報系記者許正宏／攝影
猿隊先發投手葉家淇，先發5局無失分。聯合報系記者許正宏／攝影
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猿隊今天在天母棒球場迎戰日職樂天隊，21歲左投葉家淇先發5局無失分，飆出7次三振，最快球速達151公里，也獲得總教練洪一中的好評，「假如說他控球有改善的話，是個很好的先發左投」，還直誇他「有成為王牌的條件」。

葉家淇自平鎮高中畢業後，在2015年中職季中選秀第3輪被猿隊挑中，至今在一軍出賽7場，首勝還沒入袋，但今天面對樂天隊幾乎一軍的打線，展現壓制力。

葉家淇開賽先連賞2K，最快球速達151公里，之後雖連續讓淺村榮斗和洋砲布拉許（Jabari Blash）上壘，但再用三振解決惠勒（Zelous Wheeler），他提到：「自己開局狀況比較好，加上身體有力，覺得漸入佳境之後，慢慢比較大膽去出力。」

此戰葉家淇共投5局，被敲出4支安打，但也投出4次保送，他自知表現還有很大的進步空間，「控球、變化球的控球不是那麼理想，之後以這目標為主去加強。」

對於葉家淇此戰的表現，洪總也評「投得不錯」，但控球仍是最需加強的地方，「他的球威夠、球速夠快，膽子和身體素質也夠，現在就差控球，假如控球可以再好一點的話，要擔任先發投手是夠的。」

洪總認為，葉家淇目前最大的問題是變化球的控球沒辦法隨心所欲，「我有一直鼓勵他，這小孩子也認真，真的不錯，有成為王牌的條件。」

至於猿隊3洋投中，史博威及新洋投李茲今天都有登板實戰，史博威中繼2局失2分，被揮出3支安打，投出1次保送，洪總說：「他還是控球的問題。」

李茲本季來到猿隊，今天首度實戰，中繼1局火球連發，最快球速達156公里，直球最慢也有149公里，送出2K，投出2次保送，洪總表示：「他一樣是球威夠，可以投到156公里，但球這麼快，不需要太閃躲，一局就投了20幾球（27）。」

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