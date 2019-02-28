中職／在家鄉球迷歡呼中登板 宋家豪：從內心的感動

2019-02-28 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



「2019強者對決台日職棒爭霸賽」28日起在天母球場舉行，中職Lamigo桃猿與日職東北樂天金鷲隊對壘交鋒，目前效力於樂天的台灣投手宋家豪第9局登板後援，主投1局無失分。 中央社 分享 facebook

日職樂天隊來台與猿隊進行交流賽，台灣投手宋家豪回家鄉出賽，今天首戰在9局下登板關門，獲得全場球迷的歡呼聲，雖第一球就被藍寅倫揮出安打，但之後面對2名賽前就很期待能對決的學長林泓育、陳俊秀都成功解決，助樂天隊以3：1拿下勝利。

宋家豪相隔4年又回到天母球場登板，家鄉球迷報以熱烈的歡呼聲，賽後宋家豪被日本媒體問到登板時的心態，他說：「抱持著接受大家熱情的加油聲，上去投球。」他也表示：「很久沒回來比賽，聽到大家幫我加油的聲音，真的從內心的感動。」

宋家豪登板第一球就投出149公里直球，被藍寅倫揮出右外野安打，他提到：「知道他會打第一顆球，但不知道那麼快就被打安打。」藍寅倫則是笑說：「知道他（宋家豪）球很快啊，有150公里，不想等。」

賽前宋家豪就多次透露，最想對決的猿隊打者包括南英商工學長郭嚴文、林泓育，以及曾在中華隊並肩作戰的陳俊秀，今天上場時也如他所願，宋家豪先讓林泓育擊出雙殺打，之後製造滾地球解決陳俊秀，投出變相3上3下，沒有失分，替樂天隊守住勝利。

宋家豪表示，賽前就很想跟他們對決，今天也輪他們打擊，滿開心的。今天猿隊賽前打擊練習時，宋家豪就有找上這幾名學長打招呼，聊了一下，宋家豪說：「只是寒暄而已，他們問我過得好不好，回到台灣有沒有什麼特別感覺，還有高中教練（陳献榮）有來，聊到這些。」

宋家豪透露，今天主要是以直球和滑球為主，而面對今年球季，自己還有很多東西要加強，「不只球速、控球，每個環節都要練得更紮實，才能投入正式的比賽。」