中職／宋家豪關門守成 日職樂天首戰3：1勝猿隊

2019-02-28 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



日職樂天隊來台與猿隊進行交流賽，今天首戰在天母棒球場開打，猿隊先發投手葉家淇5局飆7K無失分，但牛棚投手沒守住局面，猿隊打線雖有藍寅倫在6局下轟陽春砲追分，但第9局攻勢再被宋家豪瓦解，終場猿隊以1：3吞敗。

猿隊21歲左投葉家淇生涯在一軍還沒拿過勝投，今天迎戰樂天隊一軍打線，開賽就連續三振歐可耶瑠偉及去年太平洋聯盟新人王田中和基，最快球速飆到151公里，之後被淺村榮斗敲安打再投出保送，但再以148公里速球K掉惠勒（Zelous Wheeler）。

葉家淇接著在第2、4局都因保送和安打製造危機，但都能及時穩住腳步，力保不失分，投完5局退場，兩隊仍是0：0平手。葉家淇合計投5局無失分，被敲出4支安打，投出4次保送，飆7次三振。

第6局猿隊換上洋投史博威登板，但連續被兩名洋砲敲安打形成二、三壘有人，1出局後讓辰己涼介擊出二壘滾地球送回1分，接著又被第8棒足立祐一揮出二壘打再失1分，樂天隊先取得2：0領先。

至於猿隊打者面對樂天隊先發投手岸孝之，前3局僅詹智堯、林承飛揮出零星安打，吞了4次三振，沒能攻下分數。樂天隊第4局換上第2任投手池田隆英，猿隊在6局下有所突破，藍寅倫在1出局後揮出右外野陽春全壘打，替猿隊追回1分。

7局上猿隊換上第3任投手李茲，這也是他本季來台後的首場實戰登板，破150公里的火球連飆，吸引全場目光，連續三振2名樂天隊打者後，再連投2次保送，之後製造滾地球抓下第3個出局數，沒有失分，現場計分板顯示的最快球速達156公里，直球最慢149公里。

第9局猿隊由黃子鵬登板投球，樂天隊田中和基揮出安打後還盜上二壘，2出局後渡邊佳明擊出游擊滾地球，但猿隊游擊手林承飛發生失誤，樂天隊再添1分，將比數改寫為3：1。