中職／對決樂天重砲 陳俊秀坦言春訓身體較笨重

2019-02-28 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



去年中職年度MVP陳俊秀，他坦言目前春訓期間狀況不是最佳，但透過這樣強度的對戰，調整能更快進入狀況。 報系資料照 分享 facebook

日職強打內野手淺村榮斗本季從西武隊轉戰樂天隊，這次隨隊來台與猿隊進行交流賽，表現很受注目，猿隊也排出一軍重砲連線迎戰，包括去年中職年度MVP陳俊秀，他坦言目前春訓期間狀況不是最佳，但透過這樣強度的對戰，調整能更快進入狀況。

淺村榮斗今天被排為樂天隊先發第3棒，與兩名洋砲布拉許（Jabari Blash）、惠勒（Zelous Wheeler）扛中心打線。猿隊中心打線因為朱育賢賽前受傷而做調整，先發3到5棒依序為藍寅倫、林泓育及陳俊秀，雙方的重砲對決十分有看頭。

以前一年中職年度MVP之姿迎戰樂天隊，且首戰就面對樂天隊的主力先發岸孝之，陳俊秀說：「很少有機會遇到這樣的投手，他們算是日職屬一屬二的選手。」能在春訓就有如此高強度的對戰，陳俊秀指出，可以先適應球季的比賽強度，讓自己能更快進入狀況。

然而陳俊秀坦言，春訓期間的身體感覺不太一樣，因春訓階段訓練量大，身體比較笨重一些，身體的反應也沒有那麼快，通常會在球季開始前慢慢調整到最佳狀態。

因此聽及樂天隊台灣投手、2015年世界12強賽中華隊隊友宋家豪點名想和他對決，陳俊秀笑說：「不要跟我對決啦，我現在是疲勞期。」