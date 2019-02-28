中職／黃煚隆若見魏應充 以棒球人身分講內心話

2019-02-28 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



味全龍隊確定重返中職，頂新集團「三董」魏應充將在3月初和中職會長吳志揚會面；龍隊退役老將、北市陽明高中青棒隊教練黃煚隆表示，若有機會見到魏應充，將以棒球人的身分講些內心話，希望龍隊暌違20年回到中職，在制度、管理上一定要做得更好，未來才能走得更長遠。

中職1990年開打，黃煚隆是職棒元老，在龍隊待了10年，直到99年完成3連霸、球隊宣布解散，完整歷經隊史，退休後在誠泰太陽、中信鯨、興農牛、義大犀牛隊擔任教練，甚至在鯨隊、犀牛時期還曾代理總教練，4個月前應學長李杜宏（兩人出身華興青棒隊）之邀，回到陽明高中任教。

中職從2009年起縮編，本季賽事3月23日開打，也是連續11年4隊規模；黃煚隆表示，龍隊回到中職當然是好事，這對青棒球員是很大激勵，龍隊重新出發一定要向下紮根，中職各隊也要積極回饋基層棒運，就像南韓職棒一樣，在地化才能獲得更多認同。

「中職隊數太少，很多年輕球員太早失去舞台，光是這些人加起來不知可成立幾隊。」黃煚隆說，球員在業餘打拚很久才進職棒，打不到幾年就被淘汰，實在太可憐，龍隊回到中職後，整個環境會更活絡。

從中職過去新軍的例子看來，成立之初不太可能打出好成績，龍隊恐怕也會碰到相同問題，黃煚隆認為，龍隊必須用非常嚴謹的態度經營職棒，不能再有一絲一毫的鬆懈。

另外，每支成棒隊最多只能登錄5名退役職棒球員，黃煚隆表示，這個規定有必要修正，讓更多好手加入，不但可增強球隊實力，這些人如果打得好，以後也有機會回職棒。