MLB／小史、楚奧特超級身價 拚倒日職黃金陣容23人

2019-02-28 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



大聯盟頂級球員的薪資愈來愈驚人，國民隊投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）本季高達3833萬3334美元，首度成為「年薪一哥」，天使隊楚奧特（ Mike Trout）3408萬3333美元則是野手最高薪，兩人薪水加起來超過日職兩聯盟各守位最高薪球員總和。

日本「棒球周刊」雜誌解析日職12隊906名球員本季年薪，列出兩聯盟各守位最高薪黃金陣容，中央聯盟先發9人加上中繼、終結者的薪資合計39億9700萬日圓，太平洋聯盟12人（再加指定打者）38億8490日圓，23名球員合計78億8190萬日圓。

巨人隊王牌投手菅野智之年薪6億5千萬日圓在日職排名第1，棒球周刊根據他去年的投球數計算，每投一球價值20萬7734日圓；軟銀隊柳田悠岐年薪5億7千萬日圓居次，也是野手最高薪，每個打席價值103萬6363日圓。

史特拉斯堡的年薪約是42億3124萬日圓，楚奧特37億6213萬，兩人相加超過79億9千萬，比日職23人黃金陣容還高。

大聯盟本季7人年薪突破3千萬美元，人數和去年相同，國民隊另一張王牌薛則（Max Scherzer）3740萬5562美元排名第2，響尾蛇隊葛蘭基（Zack Greinke）3450萬、楚奧特分居第3、第4。

亞洲球員最高薪是洋基隊田中將大，以年薪2200萬美元名列23，遊騎兵隊秋信守2100萬並列31，旅美左投陳偉殷、小熊隊達比修有2000萬並列35；殷仔的身價換算日圓超過22億，超出菅野、柳田一大截。