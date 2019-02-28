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日職／洋聯四大新洋砲 誰會是真正救世主？

2019-02-28 07:00Hiyan

來自台灣的打者王柏融，由於曾經在中華職棒連續兩年締造單季4成，並且是中華職棒CPBL第一名行使旅外球員資格挑戰日本職棒的選手，具有指標性意義，因此第一年加盟日本職棒就引起高度關注。

雖然球季尚未正式開打，球季也很漫長，不過從春訓到熱身賽、練習比賽，經過實戰比賽連續8場安打的表現之後，相信王柏融的狀況以及適應能力應該都讓日本火腿球團以及台灣球迷暫時感到放心。

王柏融在日職春訓就展現台灣最強打者的打擊技巧，今年勢必成為火腿陣中重要的打者。 ...
王柏融在日職春訓就展現台灣最強打者的打擊技巧，今年勢必成為火腿陣中重要的打者。 中央社
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然而，除了王柏融之外，與他同屬太平洋聯盟的各隊今年也有多名新洋砲加入，而且都是幾支去年攻擊乏力的球隊。因此不只王柏融，這幾名洋砲都在球隊裡扮演「救世主」或是「天王」的角色，他們的表現也相當值得注意。

Hiyan製表
Hiyan製表
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正在台灣遠征，即將與中職Lamigo桃猿隊進行交流對抗賽的樂天金鷲隊，為了拯救去年團隊得分最低的的攻擊力，除了挖來FA市場上的大咖淺村榮斗之外，布拉許（Jabari Blash）也是樂天期待的救世主。布拉許去年在大聯盟天使隊出賽24場，雖然打擊率僅有0.103，不過在3A出賽表現絲毫不含糊，尤其是只出賽83場就出現29支全壘打，長打率高達0.700，OPS1.131，還被稱為小聯盟裡「4A」等級的打者，對樂天來說這正是他們今年最迫切想要補足的長打火力奧援。

布拉許(左)在小聯盟已經奮戰8季，打出169支全壘打，上季在天使3A打出29轟，...
布拉許(左)在小聯盟已經奮戰8季，打出169支全壘打，上季在天使3A打出29轟，長打率高達7成。 2016 Topps 球員卡
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樂天今年解雇派葛羅（Carlos Peguero）、阿馬達（Japhet Amador，只留下威勒（Zelous Wheeler）一名洋砲，對布拉許期望甚深。他在熱身賽對巨人隊，從巨人王牌投手菅野智之手中擊出一發全壘打，立即打響他的知名度。監督平石洋介讚賞地說：「能夠逮中代表日本球界投手的失投球。非常好的內容！」

歐力士猛牛隊去年因為羅梅洛（Stefen Romero）以及馬雷洛（Chris Marrero）雙雙陷入低潮，使得歐力士球團決定再找一名新的墨西哥籍助拳人梅尼西斯（Joey Meneses），當作保險。26歲右打的梅尼西斯，去年在小聯盟繳出0.311打擊率、23支全壘打、82分打點的成績，得到MVP殊榮。春訓以來的實戰比賽也繳出連續7場安打（15打數9支安打），歐力士監督西村德文已經計劃將他擺進先發第三棒。如果他能夠延續火力到例行賽，搭配吉田正尚、T-岡田兩名強力左打，歐力士中心打線威力可望超過去年。

千葉羅德隊去年也深受長打火力不足所害，團隊全壘打數78轟，比起202轟的軟銀鷹，連一半都不足，因此補強重點很明確，就是要補進外籍重砲。其中，前火腿重砲雷雅德（Brandon Laird）拿過洋聯全壘打王，教練團對於他的實力有一定程度的掌握；左打的瓦格斯（Kennys Vargas）MLB生涯通算累積35支全壘打，也將是左右井口資仁監督帶領羅德第二年球季命運的關鍵人物。瓦格斯來自波多黎各，曾經參加2017年WBC經典賽，去年底回到母國參加冬季聯盟，出賽31場比賽，以0.376打擊率、6支全壘打、20分打點的成績獲得MVP。井口監督計劃在中村獎吾、井上晴哉兩名本土之後接著雙洋砲雷雅德、瓦格斯，組成2019年新中心打線。

王柏融日本火腿

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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