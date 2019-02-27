中職／周思齊薪資仲裁 領隊：尊重球員權益

2019-02-27 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



兄弟領隊劉志威表示，球隊尊重周思齊的權益，接下來就看聯盟如何處理。 聯合報系資料照 分享 facebook

中職新球季倒數，中信兄弟隊37歲老將周思齊還未簽定新約，今天正式向聯盟提交薪資仲裁申請，兄弟領隊劉志威表示，球隊尊重周思齊的權益，接下來就看聯盟如何處理。

周思齊5年合約到期後必須換約，和球團談薪進度一拖再拖，劉志威強調，雙方差距不大，不方便透露細節。

兄弟目前仍有多名球員未談完本季薪水，外傳甚至多達2位數，周思齊以球員工會理事長的身分提出薪資仲裁，未來仲裁進度、結果值得觀察。

劉志威表示，和球員談約一直照進度走，彼此數字都非常接近，希望愈快愈好，這是勞資雙方的事，大家一起努力。