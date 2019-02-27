中職／郭嚴文50萬第12人 還有4大咖身價未定

2019-02-27 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



新球季即將開打，還有悍將高國輝、林益全、林哲瑄與兄弟的周思齊(由左至右)尚未談定薪水，也可能都面臨50萬薪水保衛戰。 聯合報系資料照 分享 facebook

猿隊內野手郭嚴文今天簽定新約，本季月薪50萬元，成為隊上第4名「50萬俱樂部」成員，也是全聯盟第12人。

中職目前談完合約的球員，共有12人月薪突破50萬元，富邦悍將隊胡金龍月薪75萬元是全聯盟最高，中信兄弟隊彭政閔、猿隊林泓育70萬並列第2，接著是兄弟隊李振昌62萬、獅隊陳鏞基60萬、猿隊陳禹勳、猿隊陳俊秀（兩人55萬）、獅隊潘武雄54萬、獅隊潘威倫52萬、兄弟隊鄭凱文、兄弟隊張志豪、郭嚴文（3人50萬）。

悍將隊林益全去年月薪80萬、高國輝75萬、林哲瑄60萬，兄弟隊周思齊55萬，這4人還未談完本季合約，一旦全部保住50萬身價，單季「50萬俱樂部」的人數將達16人，寫下空前紀錄。

中職去年開季14名球員月薪達到50萬元，追平單季紀錄，按照排名是林智勝120萬、林益全80萬、高國輝75萬、彭政閔70萬、胡金龍70萬、周思齊65萬、鄭凱文60萬、林哲瑄60萬、陳鏞基55萬、林泓育55萬、潘威倫53萬、陳俊秀52萬、王柏融50萬、潘武雄50萬。

李振昌去年下半季加盟兄弟隊後，月薪62萬成為第15名「50萬俱樂部」成員，單季人數寫下新高，今年有沒有機會翻新數字值得觀察。