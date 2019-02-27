中職／年輕好手輩出 看二投二野今年大爆發！

新球季即將在下個月開打，各隊都開始進行自辦熱身賽，今年更是都找國外職棒球隊一起磨練身手。去年球季許多好手逐漸嶄露頭角，包含王威晨、吳桀睿等球員異軍突起，今年仍有許多球員已經摩拳擦掌，期待有朝一日可以大展身手，能夠爆發成為一軍戰將，以下四位球員最有潛力！

林書逸 中信兄弟

中信兄弟今年找來洋砲助陣，投手群應該會重視本土發展。他們從前年開始陸續培養洪宸宇、楊志龍、陳琥及周磊等人擔任先發，即使還是不甚穩定，但不時都有佳作出現，適當調度應當還能應付賽事。至於逐漸老化的本土野手開始換血，更會是本季教練團的重點，因此年輕野手上場機會應當增加不少。

林書逸打擊表現越來越好，今年應該會獲得更多的出賽機會，可望成為外野接班人選。 聯合報系資料照片 分享 facebook

目前中信的外野主力為周思齊、張志豪、陳子豪及詹子賢等四人，前兩人雖然越打越帶勁，但已分別是39及33歲，因此外野勢必要培養接班人。2016年季中選秀會中信兄弟隊第五指名的林書逸，2018年才開始獲得較多的出賽機會，在代打及臨時先發的情況下，都能完成教練團的任務，並拿下2次MVP。熱身賽對韓職球隊還有開轟紀錄，今年球季應該會獲得不少上場空間，期待有驚人表現。

吳世豪 富邦悍將

富邦悍將本季要一邊拚戰績一邊重建，陳品捷及高國麟回到外野後，加上原本蓄勢待發的申皓瑋，讓一度又老又傷的外野陣容，瞬間充滿了活力。在義大末期就不斷嘗試的年輕先發投手，從黃亦志、林政賢、陳明軒、陳仕朋等球員的偶有佳作，卻又跌跌撞撞的表現，至今還是未有教練團認可的固定先發人選。

富邦悍將一直想要培養年輕先發投手，吳世豪可說是其中最穩定的，有機會成為本土先發王牌。 聯合報系資料照片 分享 facebook

上季末終於有投手讓悍將教練團及球迷看見希望，傳統勁旅美和中學畢業的吳世豪，生涯前4戰3場先發1場中繼，17局投球只有1分責失分，最快球速達151KM。去年因為他用力過度造成手肘神經發炎，今年客座教練王建民協助他微調姿勢，可以用較輕鬆的動作丟出最有品質的球，而且又重點加強體能，今年應當是富邦本土新秀中最有可能竄出頭的一員。

統一獅隊換血工作已久，去年球季是豐收的一年，年輕球員無論投手、野手都有非常優異的表現，休賽期間球團也大方加薪。統一目前打者大多數已穩定，也不缺候補，是甜蜜的負擔。投手部分雖然有施子謙、江辰晏及陳韻文坐鎮先發及後援，但中繼環節仍會是觀察重點，會是潛力球員爭取的機會。

王玉譜去年整季表現落差不小，在經過客座教練調整後，動作更流暢，預計本季會是受到重用的一年。 聯合報系資料照片 分享 facebook

尚未確認定位的王玉譜，去年在先發及中繼都有嘗試，不過表現不夠穩定。球季結束後，球隊客座教練馬克(Mark Brewer)，針對他的前跨腳和前導手調整，讓他動作更流暢，增加直球控制力，他在冬盟的時候就有不錯的進步。統一目前牛棚尚缺乏強力左投，因此他今年應當會有不少上場次數，有機會大展身手。

張閔勳 Lamigo Monkeys

因應王柏融轉戰日本職棒，今年Lamigo外野陣容勢必有些變動，陣中雖然有藍寅倫、詹智堯、陽耀勳、鍾承祐、余德龍、黃敬瑋及朱育賢等球員，但詹智堯已35歲且表現略有下滑，只有藍寅倫及朱育賢可固定先發，剩下一個名額成為眾家競爭之地。

張閔勳上季苦無表現機會，今年轉戰外野手後積極調適及調整，以加倍的努力要力拼生涯即將爆發的一刻！ 聯合報系資料照片 分享 facebook

張閔勛是2016年季中選秀會第一指名，在去年球季從捕手轉戰外野手，一方面因為他疑似患有傳球失憶，讓他離開捕手位置可以降低他的壓力，另一方面他在捕手幾乎沒有發揮空間，而外野又恰好有出缺。由於他是具有打擊實力的球員，今年若能把握機會，可能會是生涯爆發的一年。

現在年輕球員輩出，許多球員也都會獲得不少的出賽空間，不過機會還是要掌握在自己手裡。能適時地把握，就像林書豪當年展現了林來瘋，王威晨蛻變差點拿下安打王，都是把握機會的好例證，期待這些球員也有爆發的一刻！