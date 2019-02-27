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中職／味全龍成軍腳步 恐難沿襲NC恐龍模式

2019-02-27 07:00Ramos

頂新集團日前拜會中職聯盟，可望以「味全龍」之名重回職棒，成為第5隊，球團領隊和總教練最快3月底出爐，新球隊令外界相當期待。由於中職新球隊加盟辦法是參考韓國職棒的做法，現在，我們就先來看韓職第9隊NC恐龍是怎麼成軍的。

韓職2010年通過第9隊成立案，隔年NC恐龍正式成軍，在同年4月NC恐龍先成立龐大球探體系，到全國各地看比賽獵材，並舉行兩次戰力外測試會，加上季中選秀和規則五選秀，一場比賽都還沒打，就已網羅超過40名選手。

2011年8月選秀完已有40多名選手，NC恐龍才決定總教練為金卿文，兩個月後確定教練團成員，2012年全隊拉拔到美國亞利桑那州春訓，這項傳統一直延續至今，這一年NC恐龍開始打韓職二軍比賽，即使在主場賽事採售票制，每場仍有破千人進場，假日甚至破5000人，相當驚人。

NC恐龍首任總教練金卿文已有多年的職棒帶兵經驗，而且還曾帶領韓國隊拿下2008北...
NC恐龍首任總教練金卿文已有多年的職棒帶兵經驗，而且還曾帶領韓國隊拿下2008北京奧運棒球賽金牌。 歐新社資料照片
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2012年季中NC恐龍投入第2次選秀，並於球季結束的擴編選秀，在其他8隊20人保護名單之外，各挑選1名球員，這樣就有8人，NC恐龍要給每名球員的補償金高達新台幣2700萬元左右，8人就要台幣2.16億元，加上從自由球員市場找人，如此一來，全隊就有超過60名球員，成為2013年正式進軍韓職一軍比賽的骨幹陣容。

回到中職第5隊，聯盟所制定的新球隊加盟辦法，幾乎是「複製、貼上」韓職的作法，但兩國基層棒球和職棒環境大不同，經營球隊的手法也差很大，好比說味全龍即將成軍，就不可能在7月季中選秀前，組成龐大球探組織獵材，應該會先有總教練、教練團，最後才有球員，明年不可能砸大錢去美國春訓，二軍比賽賣票的機會趨近於零，中職也沒有規則五選秀，所以NC恐龍初期建軍模式，恐怕無法完全套用在味全龍身上。

NC恐龍主場價位表。 聯合報系資料照片
NC恐龍主場價位表。 聯合報系資料照片
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有個問題是，味全龍成軍，兵源從哪裡來？

南韓並沒有所謂的社會人球隊，台灣有，包括合庫、台電、崇越隼鷹在內，總計11支社會人甲組成棒隊，合計超過300名球員。中職新球隊加盟辦法並沒有白紙黑字說明，味全龍能否從業餘球隊直接找球員？直接自辦測試會挑球員？還是所有業餘球員都要報名中職季中選秀，5隊一起來選？目前都是未知數。

可行的作法是，至少，過去被中職球團釋出的球員，還有參加中職選秀落選的球員，這兩類選手味全龍可以無償網羅。好比說連兩年選秀落榜的游擊手張皓緯、下勾投手楊翔皓，去年落榜的蝴蝶球投手蔡易廷，未加盟中信兄弟的投手吳俊杰，被職棒球隊釋出的游宗儒、陽冠威，剛轉任富邦悍將情蒐的林瑋恩，這些都是不需經過選秀，味全龍若有意願，就可以直接網羅的球員。

另外，擴編選秀會相關辦法規定，味全龍明年可以選其他4隊18人保護名單之內的選手各1人，需支付原球團750萬元補償金，這問題不大，味全龍可以真正補到即戰力球員，可說「相當補」；但今年味全龍要選其他4隊30人保護名單，每隊挑2人，總計8人，需支付原球團300萬元補償金，扣掉行使自由球員權利和被釋出的選手，實際上能選的可用之兵真的不多。

關鍵的原因在於，中職擴編選秀辦法明訂:「新進球團每輪皆不得放棄擴編選秀。」白話文就是說，味全龍一定要挑人，而且一定要付這筆補償金就對了，光擴編選秀會，兩年確定就要付出台幣5400萬元，即使沒有中意的球員還是要選，這一部分恐怕還有商討的空間。

味全龍曾在1997年到1999年完成3連霸，但現在要重新起步，光是要找齊球員就會...
味全龍曾在1997年到1999年完成3連霸，但現在要重新起步，光是要找齊球員就會是非常吃力的工作。 聯合報系資料照片
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中職打了30年，除了職棒元年4支元老球隊之外，從來就沒有一支球隊是從零開始，當年俊國熊、時報鷹和味全龍進軍職棒，已組隊在業餘打了好幾年，兩聯盟合併才有第一金剛和誠泰太陽，其他全部是新企業繼承舊有球隊。

說了這麼多，要強調的是，韓職的作法和規定，中職不一定適用，也不一定要照單全收，既然我們近30年沒有任何一支球隊是從零開始運作進軍職棒，經驗值是零，那麼，原先訂定新球隊加盟辦法，部分條文應該保有修改空間，盡量給予味全龍方便，也不要擔心味全龍會因此壯大強盛，因為唯有中職5隊實力均衡，比賽張力才大、才夠看，對職棒長期發展才是好事。

中華職棒聯盟或許可以考慮修改新加盟球隊的擴編選秀辦法，讓味全龍能早日走出過渡期，...
中華職棒聯盟或許可以考慮修改新加盟球隊的擴編選秀辦法，讓味全龍能早日走出過渡期，職棒比賽也才會精彩，同時也能加速吸引第6支球隊的加入。 聯合報系資料照片
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中職自由球員制度是參考日、韓職棒，2015年底林智勝就曾批評轉隊費過高，立論點是台灣職棒球隊少，不像日本職棒有那麼多隊，且球員取得自由球員資格時年紀已大，學人家制度就要學像一點，「不能四不像。」

另外，在「台版入札制度」方面，王柏融順利旅日，但王柏融若日後返台打球，是否應該回歸母隊Lamigo桃猿?至今仍未有定論，凸顯中職聯盟規章的漏洞。

過去中職自由球員制度和所謂的「台版入札制度」，都有許多值得探討和修改的空間，那麼，新球隊加盟辦法各項條文，就不應該是死板板、沒有改變餘地的，要知道，若味全龍進軍職棒一切順利，並且一砲而紅，那麼，正在觀望加盟的企業，也會審慎評估組隊進職棒的可能性。味全龍接下來所走的每一步，不但是歷史性的一步，也牽一髮動全身。

味全龍

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
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