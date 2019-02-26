親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
富邦盃少棒
綜合
路跑

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

好心動！一天24元送平板 他掐指一算發現被電信業者坑

運動筆記【焦點人物】泰雅女孩賴庭萱 跑過的每一哩路成就未來新星【海外賽事】高手們的盛夏戰場 北海道馬拉松
健行筆記大鹿林道九九線登大霸群峰七年合歡之美全紀錄
NBA今日十大好球 (2月26日)今日最佳球員- Karl-Anthony Towns (2月26日)

中職／悍將新洋投索沙初登板 飆157公里火球

2019-02-26 18:38聯合報 記者藍宗標╱即時報導

悍將隊新洋投索沙初登板，對韓職起亞虎隊二軍先發兩局未失分。圖／富邦悍將隊提供
悍將隊新洋投索沙初登板，對韓職起亞虎隊二軍先發兩局未失分。圖／富邦悍將隊提供
分享

富邦悍將隊今天在斗六球場對韓職起亞虎隊二軍進行熱身賽，新洋投索沙春訓首度亮相，先發兩局只被揮出1支安打、未失分，現場測速槍測出最快球速157公里，兩隊終場1：1打平。

索沙過去7個球季在韓職先後效力起亞、英雄、雙子隊，出賽194場有190場先發，戰績68勝60敗、防禦率4.32，2014到17年都有2位數勝投，17年11勝最多。

索沙16日投入悍將春訓，今天首次實戰投25球，面對7名打者飆出4次三振、未投出保送，直球輕鬆超過150公里，讓教練團印象深刻；悍將球探測出他的最快球速152公里，但球場測速槍亮出157的數字。

悍將此役動用6名投手，索沙退場後，林晨樺、陳仕朋各投兩局無失分，歐書誠7局下失1分，陳鴻文、賴鴻誠各1局無失分。

兩隊打完前6局都掛零，高國麟7局上轟出陽春砲，起亞7局下追平比數，雙方最後和局收場。

中信兄弟隊今天在屏東春訓基地和韓職英雄隊二軍交手，林書逸揮出3支安打，包括首局陽春砲，全場攻下3分打點，兄弟終場11：3大勝。

兄弟一共出現16支安打，林書逸擔任先發第2棒、守右外野，單場4支3，只差三壘打就是完全打擊，王威晨、詹子賢各有兩支安打。

兄弟洋投艾迪頓先發3局，被揮出3支安打、保送1次、未失分，洪宸宇中繼兩局連續解決6人次，投出3次三振。

球速賴鴻誠
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

日職／棒球周刊點名救世主 王柏融榜上有名

2019-02-26 16:03

日職／陽岱鋼年薪高居第24 王柏融113在前12%

2019-02-26 17:29

日職／樂天來台球星耀眼 多位好手也值得關注

2019-02-26 07:00

日職／3大天之驕子的復活路 充滿辛酸與感傷

2019-02-25 07:00

棒球／122勝對決0勝 岸孝之、葉家淇228交手

2019-02-26 15:30

棒球／韓職起亞虎台灣春訓 經銷商贈少棒隊球具

2019-02-26 14:08

中職／3年約月薪40萬起跳 陳傑憲「薪」安了

2019-02-26 00:58

日職／搶廣島隊門票抽選券 5萬球迷險暴動

2019-02-25 22:11

中職／陳傑憲加薪33趴 3年約從40萬元起跳

2019-02-25 18:00

中職／猿隊選秀首輪指名翁瑋均 對英雄投5局奪勝

2019-02-25 17:11

日職／對決猿隊倒數3天 樂天王牌則本昂大不來了

2019-02-25 16:21

棒球／侯友宜幫按摩 王建民：視障師按比較好

2019-02-25 12:45

中職／助悍將球員成長 王建民半年時間留給台灣

2019-02-25 12:14

日職／王柏融8戰打擊率破6成 日媒：恐怖的大王

2019-02-25 10:29

中職／味全龍復活 「開弓沒有回頭箭」

2019-02-25 00:36

日職／熱身賽碰頭 王柏融、陽岱鋼用安打打招呼

2019-02-25 00:34

木棒聯賽／平鎮、高苑9連勝闖8強 第四階段3月1日開打

2019-02-24 20:26

中職／吉見宏明高人氣 那些年的驚奇日本助拳人

2019-02-22 07:00

中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待

2019-02-20 07:00

日職／長野敲進廣島首安 復仇者聯盟3月上演

2019-02-19 07:00

12強賽／旅美強投若無法效力 中華隊挑戰升級

2019-02-18 07:00

日職／同是全新出發 王柏融、藤浪兩樣情

2019-02-18 07:00

台日交流賽／雙獅戰 蔗總：至少贏一場

2019-02-18 00:05

日職／王柏融扛四番 棒打阪神

2019-02-18 00:01

日職／松坂難再寫傳奇 新人氣怪物根尾昂接棒

2019-02-14 07:00

中職／拿台壽保當三軍 中信兄弟一步好棋

2019-02-13 07:00

日職／軟銀完全沒補強 實力仍可三連霸日本一

2019-02-12 07:00

日職／栗山任內新洋砲2成功5失敗 大王倍受期待

2019-02-11 07:00

日職／央聯六隊戰力落差大 看好廣島與巨人爭霸

2019-02-08 07:00

日職／王柏融官方首戰 有望與陽岱鋼同場較勁

2019-02-05 07:00

中職／恰恰引退後 誰來接班本土人氣王？

2019-01-31 07:00

中職／向偉大下訂單 恰恰讓球迷很幸福

2019-01-30 07:00

日職／筒香嘉智批高中操壞投手 慘例不勝枚舉

2019-01-29 07:00

日職／廣島流失MVP 為何奪冠呼聲依舊最高？

2019-01-28 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

HBL／最難過的一戰 松山落淚奪勝

2019-02-25 21:27

NBA／找林書豪使用說明 主帥：出手要更果決

2019-02-26 09:29

HBL／107球季結束 黃萬隆預約再戰10年

2019-02-25 23:24

NBA／卡珍斯飆本季新高 勇士五虎星轟倒黃蜂

2019-02-26 11:36

NBA／才說無輕視灰熊特權 詹皇紀錄夜湖人又輸

2019-02-26 12:04

NBA／火箭力壓老鷹 哈登斷連32場30+紀錄

2019-02-26 12:20

魔術抓狂打爆一狗票強隊 其實只靠一招贏球

2019-02-25 23:16

NBA／最準區域 林書豪右側45度中距離領先群雄

2019-02-26 11:08

NBA／詹姆斯說重話 誰心不在焉就該走人

2019-02-26 14:54

MLB／林子偉熱身賽再先發 連兩戰敲安

2019-02-26 08:07

NBA／最後一擊竟不攻 差2分哈登放任紀錄中斷

2019-02-26 12:56

MLB／拒絕基特邀約 派提特留在洋基當顧問

2019-02-26 08:10

NBA／拿灰熊進補？ 詹皇：沒有輕視對手的特權

2019-02-26 10:20

NBA／找回生涯第二春 法瑞德：感謝火箭給機會

2019-02-26 11:08

日職／棒球周刊點名救世主 王柏融榜上有名

2019-02-26 16:03

NBA／籃網狂飆19記三分球 馬刺客場8戰吞7敗

2019-02-26 11:53

NBA／詹姆斯輸球又怪隊友 網友卻指他無心防守

2019-02-26 14:31

MLB／和洋基續約7年 希克斯：免擔心尿布錢了

2019-02-26 10:31

日職／樂天來台球星耀眼 多位好手也值得關注

2019-02-26 07:00

HBL／松山3連霸夢碎 馬建豪自責落淚

2019-02-26 00:36

UBA／高師大目標4強 HBL光復驚奇當激勵

2019-02-26 15:52

NBA／躲過卡車追撞死劫 灰狼唐斯：活著相當幸運

2019-02-26 10:40

HBL／重返4強卻傷主將 小綠綠後衛送醫

2019-02-25 19:50

MLB／報復藍鳥釋出 土洛威斯基第2球就開轟

2019-02-26 08:59

NBA／快艇主動喊暫停致敬 諾維茨基：很感動

2019-02-26 18:21

日職／陽岱鋼年薪高居第24 王柏融113在前12%

2019-02-26 17:29

MLB／首戰勝投又三振瓦托 菊池獲前MVP好評

2019-02-26 10:15

NBA／對戰馬刺收視飆新高 雷納德裡子面子雙贏

2019-02-26 10:18

HBL／不管晉級狀況 能仁15連勝：能贏就贏

2019-02-25 20:13

HBL／帶教頭去小巨蛋 北一女蟄伏3年重返4強

2019-02-26 00:46

NBA／唐斯回歸飆34分21籃板 灰狼主場勝國王

2019-02-26 14:24

中職／3年約月薪40萬起跳 陳傑憲「薪」安了

2019-02-26 00:58

NBA／尼克主場贏了 教頭：籃球之神終會眷顧

2019-02-26 00:52

NBA／太陽滅火止17連敗 布克如願換到韋德球衣

2019-02-26 14:34

MLB／道奇搶哈波 教頭證實去過拉斯維加斯會面

2019-02-26 08:57

圖／HBL壓軸戰松山雖勝出 卻無緣晉級四強

2019-02-25 21:24

MLB／克蕭肩膀狀況倒退 教頭：他感覺不好

2019-02-26 10:59

MLB／雷神毫無保留 春訓首戰飆159公里火球

2019-02-26 12:07

明星週3天打好打滿 諾維茨基享受最後一曲

2019-02-26 13:48

NBA／麥凱倫高效率砍35分 拓荒者奪4連勝

2019-02-26 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top