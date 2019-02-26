中職／悍將新洋投索沙初登板 飆157公里火球

2019-02-26 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



悍將隊新洋投索沙初登板，對韓職起亞虎隊二軍先發兩局未失分。圖／富邦悍將隊提供 分享 facebook

富邦悍將隊今天在斗六球場對韓職起亞虎隊二軍進行熱身賽，新洋投索沙春訓首度亮相，先發兩局只被揮出1支安打、未失分，現場測速槍測出最快球速157公里，兩隊終場1：1打平。

索沙過去7個球季在韓職先後效力起亞、英雄、雙子隊，出賽194場有190場先發，戰績68勝60敗、防禦率4.32，2014到17年都有2位數勝投，17年11勝最多。

索沙16日投入悍將春訓，今天首次實戰投25球，面對7名打者飆出4次三振、未投出保送，直球輕鬆超過150公里，讓教練團印象深刻；悍將球探測出他的最快球速152公里，但球場測速槍亮出157的數字。

悍將此役動用6名投手，索沙退場後，林晨樺、陳仕朋各投兩局無失分，歐書誠7局下失1分，陳鴻文、賴鴻誠各1局無失分。

兩隊打完前6局都掛零，高國麟7局上轟出陽春砲，起亞7局下追平比數，雙方最後和局收場。

中信兄弟隊今天在屏東春訓基地和韓職英雄隊二軍交手，林書逸揮出3支安打，包括首局陽春砲，全場攻下3分打點，兄弟終場11：3大勝。

兄弟一共出現16支安打，林書逸擔任先發第2棒、守右外野，單場4支3，只差三壘打就是完全打擊，王威晨、詹子賢各有兩支安打。

兄弟洋投艾迪頓先發3局，被揮出3支安打、保送1次、未失分，洪宸宇中繼兩局連續解決6人次，投出3次三振。