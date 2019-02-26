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日職／陽岱鋼年薪高居第24 王柏融113在前12%

2019-02-26 17:29聯合報 記者藍宗標╱即時報導

10名旅日球員的身價以巨人隊陽岱鋼最高，3億日圓在日職排名並列24。 截圖自スポ...
10名旅日球員的身價以巨人隊陽岱鋼最高，3億日圓在日職排名並列24。 截圖自スポーツ報知 巨人取材班推特
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日職新球季3月29日開打，12支球團合計906名球員的年薪數字也出爐，10名旅日球員的身價以巨人隊陽岱鋼最高，3億日圓在日職排名並列24。

日職本季年薪超過1億日圓的球員共有103人，比去年減少9人，其中26人突破3億日圓，陽岱鋼也是其中之一；巨人王牌投手菅野智之年薪6.5億日圓高居榜首，追平日職史上最高薪紀錄，軟銀隊柳田悠岐5.7億居次，也是太平洋聯盟身價最高的球員。

王柏融加盟日本火腿隊首季年薪9千萬日圓，日職排名並列113，在所有球員名列前12%。

火腿今年登錄69名球員，團隊薪資27億2710萬日圓（平均年薪3952萬），其中5.4億花在5名洋將身上，美籍右投馬丁尼茲（Nick Martinez）2.5億最高，王柏融的身價在洋將排名第2。

火腿本季最高薪球員是中田翔2.8億日圓， 王柏融全隊排名第8。

其他旅日球員部分，羅德隊陳冠宇2160萬日圓排名323、樂天隊宋家豪1500萬並列395、西武隊郭俊麟1200萬並列460、阪神隊呂彥青800萬並列589、西武隊吳念庭650萬並列659、西武隊廖任磊和羅德隊李杜軒500萬並列766、歐力士隊張奕260萬並列872。

日本火腿王柏融西武
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