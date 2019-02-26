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棒球／122勝對決0勝 岸孝之、葉家淇228交手

2019-02-26 15:30聯合報 記者藍宗標╱即時報導

樂天隊領隊石井一久（右）、總教練平石洋介（左）今天率領27名球員抵台，提前備戰對...
樂天隊領隊石井一久（右）、總教練平石洋介（左）今天率領27名球員抵台，提前備戰對猿隊兩場熱身賽。圖／猿隊提供
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猿隊2月28日、3月1日在天母棒球場對日職樂天隊進行兩場熱身賽，樂天由領隊石井一久、總教練平石洋介領軍，一軍陣容包括旅日好手宋家豪在內，今天已抵達台灣，猿隊21歲左投葉家淇首戰登板先發，對決樂天34歲老將岸孝之

葉家淇在猿隊4個球季出賽7場，其中3場先發，合計只投14局，戰績2敗、防禦率13.5，生涯首勝還未開張。

岸孝之在日職12個球季效力西武、樂天隊，生涯出賽275場有270先發，戰績122勝79敗、防禦率3，去年更以防禦率2.72奪下生涯首座太平洋聯盟防禦率王。

猿隊今天更動球員名單，新増王溢正、梁家榮、尼克斯、李茲、陳晨威，原來在名單中的陳禹勳、林柏佑、江國謙、林立留在春訓基地調整。

猿隊28人名單如下：投手史博威、尼克斯、李茲、洪聖欽、王溢正、黃偉晟、黃子鵬、吳丞哲、賴智垣、張明翔以及葉家淇；捕手林泓育、廖健富、劉時豪；內野手林承飛、郭永維、郭嚴文、陳俊秀、朱育賢、梁家榮、陳晨威、林智平；外野手陽耀勳、藍寅倫、詹智堯、余德龍、鍾承祐、黃敬瑋。

樂天來台27人名單是投手岸孝之、宋家豪、近藤弘樹、森雄大、弓削隼人、池田隆英、濱矢廣大、渡邊佑樹、森原康平、鈴木翔天、石橋良太；捕手太田光、足立祐一、堀內謙伍；內野手淺村榮斗、渡邊直人、山崎剛、內田靖人、惠勒（Zelous Wheeler）、渡邊佳明、村林一輝；外野手辰己良介、歐可耶瑠偉、田中和基、小鄉裕哉、八百板卓丸、布拉許（Jabari Blash）。

這兩場熱身賽將在2月28日下午5點、3月1日下午兩點開打，全家便利商店FamiPort、FamiTicket預售門票。

樂天岸孝之宋家豪
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