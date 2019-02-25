親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
林書豪專區
富邦盃少棒
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

「台灣雲豹」非特有種？雲豹在台灣的前世今生

運動筆記賽事心得／高雄馬拉松  傲骨傻妻的抉擇賽事心得／天時地利人和全齊 北九州馬破三！
健行筆記八仙山森林遊樂區　何其榮幸與藍腹鷴漫步在春光裡台灣小百岳#031-鵝公髻山
NBA林書豪當週精彩好球 (2月17日-23日)賽事精華- 尼克 vs. 馬刺 (2月25日)

搶廣島鯉魚隊門票抽選券 5萬球迷險暴動

2019-02-25 22:11中央社 東京25日專電

日本職棒廣島鯉魚隊門票一票難求，今年採取新措施，買門票前需先領取抽選券。今天球團發放抽選券，湧入約5萬名球迷，達預估人數的一倍，差點發生暴動。

截至去年為止，廣島鯉魚隊球團的球季比賽門票是以先領購買門票所需的號碼牌的方式，但有人大量購入後轉賣，所以今年採取新措施，改以抽選的方式購得門票。

球團規劃有2100個名額可於3月1日和2日提前購買70場球賽任一場的部分指定席。原本預估今天會有2萬5000人前來廣島馬自達球場領取抽選券，不料湧進約5萬人，情況混亂，警察特別前來維持秩序。

球團原本預定上午11時開始發放抽選券，11時以前到的民眾可領到抽選券，但眼看距離球場600公尺處的火車平交道周邊也擠滿人，JR西日本鐵道公司向球團抱怨，擔心交通癱瘓，於是球團提早1小時20分發放抽選券。

球團開始發放抽選券時，球場外還有約500公尺長的人龍，但球團中途停止發放抽選券，引發還在排隊的球迷怒火中燒，情況一度混亂。今天抽選券約發放了4萬多張。

廣島鯉魚隊的比賽門票近年來一票難求。自從2015年黑田博樹、新井貴浩重返廣島鯉魚隊，廣島鯉魚隊人氣紅不讓。

廣島鯉魚隊從2016年開始在日本職棒中央聯盟拿下3連霸後，球迷大增，門票比以前更難買到，也衍生出有人在網路上以高價轉賣門票的問題。因此球團今年採行新措施，希望能讓更多人購得門票，不料造成混亂局面。

有球迷抱怨，「為何拿不到抽選券」、「應有臨機應變的做法」、「球團要給個交代」，也有球迷語氣堅定的說：「別小看廣島鯉魚隊球迷。」

廣島鯉魚黑田博樹
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

中職／助悍將球員成長 王建民半年時間留給台灣

2019-02-25 12:14

日職／王柏融8戰打擊率破6成 日媒：恐怖的大王

2019-02-25 10:29

日職／3大天之驕子的復活路 充滿辛酸與感傷

2019-02-25 07:00

中職／猿隊選秀首輪指名翁瑋均 對英雄投5局奪勝

2019-02-25 17:11

日職／對決猿隊倒數3天 樂天王牌則本昂大不來了

2019-02-25 16:21

棒球／侯友宜幫按摩 王建民：視障師按比較好

2019-02-25 12:45

中職／味全龍復活 「開弓沒有回頭箭」

2019-02-25 00:36

日職／熱身賽碰頭 王柏融、陽岱鋼用安打打招呼

2019-02-25 00:34

木棒聯賽／平鎮、高苑9連勝闖8強 第四階段3月1日開打

2019-02-24 20:26

棒球／送3球員赴日讀高校 魏應充邀未來加入味全龍

2019-02-24 19:37

中職／蔣智賢2分砲 悍將隊掃16安退KT巫師

2019-02-24 19:02

中職／魏應充將會吳志揚 評估味全龍基地設彰化

2019-02-24 17:58

中職／桃猿上半季7個主題趴 3月1日開放預售

2019-02-24 15:04

日職／王柏融連8戰安打 陽岱鋼同場較勁也敲安

2019-02-24 14:24

棒球／林家正敲滿貫砲 NCAA雙重賽貢獻7打點

2019-02-24 14:06

日職／熱身賽 王柏融連7場安打

2019-02-24 00:12

中職／「誠泰三本柱」14年後合體 重溫當年回憶

2019-02-23 23:24

中職／吉見宏明高人氣 那些年的驚奇日本助拳人

2019-02-22 07:00

中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待

2019-02-20 07:00

日職／長野敲進廣島首安 復仇者聯盟3月上演

2019-02-19 07:00

12強賽／旅美強投若無法效力 中華隊挑戰升級

2019-02-18 07:00

日職／同是全新出發 王柏融、藤浪兩樣情

2019-02-18 07:00

台日交流賽／雙獅戰 蔗總：至少贏一場

2019-02-18 00:05

日職／王柏融扛四番 棒打阪神

2019-02-18 00:01

中職／吸引球迷進場 涂鴻欽建議：球員要有特色

2019-02-17 17:39

中職／四大天王重聚 黃平洋、陳義信不忘互嗆

2019-02-17 17:08

中職／對戰西武獅不急表現 陳韻文：12強再搏大的

2019-02-17 16:44

中職／明星賽落腳新莊球場 高雄洽談主場賽事

2019-02-17 16:27

中職／江辰晏、施子謙先發戰西武 蔗總目標至少1勝

2019-02-17 16:13

中職／統一獅18日啟程赴日 黃甘霖：球員很期待

2019-02-17 16:06

日職／王柏融對阪神敲長打 揮雙安上壘率百分百

2019-02-17 14:37

日職／松坂難再寫傳奇 新人氣怪物根尾昂接棒

2019-02-14 07:00

中職／拿台壽保當三軍 中信兄弟一步好棋

2019-02-13 07:00

日職／軟銀完全沒補強 實力仍可三連霸日本一

2019-02-12 07:00

日職／栗山任內新洋砲2成功5失敗 大王倍受期待

2019-02-11 07:00

日職／央聯六隊戰力落差大 看好廣島與巨人爭霸

2019-02-08 07:00

日職／王柏融官方首戰 有望與陽岱鋼同場較勁

2019-02-05 07:00

中職／恰恰引退後 誰來接班本土人氣王？

2019-01-31 07:00

中職／向偉大下訂單 恰恰讓球迷很幸福

2019-01-30 07:00
看更多

熱門文章

NBA／魔術戲暴龍 林書豪命中率不佳6分5助攻

2019-02-25 04:30

日職／王柏融8戰打擊率破6成 日媒：恐怖的大王

2019-02-25 10:29

NBA／為林書豪抱屈 魔術教頭：他攻守兼備

2019-02-25 11:44

HBL／能仁大勝光復 衛冕軍松山確定遭淘汰

2019-02-25 18:54

NBA／華頓未搭上巴士引揣測 湖人官方出面回應

2019-02-25 10:47

NBA／傷癒復出陷低潮 卡珍斯：沒人會同情你

2019-02-25 09:13

HBL／最難過的一戰 松山落淚奪勝

2019-02-25 21:27

HBL／高苑力退南湖拚下第4勝 看轉播等4強

2019-02-25 14:34

NBA／雷納德休兵 「暴」冷不敵魔術7連勝遭斷

2019-02-25 09:51

NBA／火箭摸透勇士？哈登缺陣照取勝

2019-02-25 00:19

NBA／湖人勝率跌出5成 詹姆斯：球隊欠缺急迫感

2019-02-25 11:02

NBA／準狀元威廉森爆鞋事件 專家：NIKE應簽長約

2019-02-24 18:54

優良傳統竟消失了 大聯盟該找回驚奇隊長

2019-02-25 07:00

HBL／光復高中寫驚奇 衛冕軍松山高中瀕淘汰

2019-02-25 00:14

中職／助悍將球員成長 王建民半年時間留給台灣

2019-02-25 12:14

日職／3大天之驕子的復活路 充滿辛酸與感傷

2019-02-25 07:00

NBA／馬刺慘遭尼克痛擊 近7戰吞下6敗

2019-02-25 11:35

世界盃／29國晉級 歐美賽區競逐最後名額

2019-02-25 14:44

MLB／年薪6.5億黃金板凳 艾爾斯柏瑞開季恐無望

2019-02-25 15:02

MLB／印地安人台將全上 胡智為敗投張育成長打

2019-02-25 07:44

NBA／尼克終結主場18連敗紀錄 奧斯卡頒獎也要提

2019-02-25 15:50

HBL／小綠綠北一女退苗商 從資格賽重返4強

2019-02-25 17:19

中職／陳傑憲加薪33趴 3年約從40萬元起跳

2019-02-25 18:00

NBA／暴龍中斷7連勝 總教練：整場比賽找不到節奏

2019-02-25 09:57

MLB／暌違514天盜壘成功 鈴木一朗：沒全速跑

2019-02-25 09:08

MLB／馬恰多身價超嚇人 這4人平均年薪還贏他

2019-02-25 19:42

世界盃／布拉契飆41分 助菲律賓搶下會內賽門票

2019-02-25 14:43

MLB／狄葛隆春訓首戰飆156公里 大都會教頭：嚇到我

2019-02-25 11:49

日職／熱身賽碰頭 王柏融、陽岱鋼用安打打招呼

2019-02-25 00:34

中職／味全龍復活 「開弓沒有回頭箭」

2019-02-25 00:36

NBA／今日戰績表 暴龍失常輸魔術中止7連勝

2019-02-25 11:14

NBA／禁區雙雄領軍擊潰快艇 金塊4連勝到手

2019-02-25 10:42

圖／HBL能仁全勝晉級四強 松山被淘汰

2019-02-25 18:57

HBL／重返4強卻傷主將 小綠綠後衛送醫

2019-02-25 19:50

MLB／克蕭肩膀發炎關機 教頭：仍是開幕戰先發

2019-02-25 07:09

UBA／最後一刻才放進12人名單 韓杰諭助國體退文化

2019-02-25 17:56

棒球／侯友宜幫按摩 王建民：視障師按比較好

2019-02-25 12:45

西班牙羽賽／一拍即合！王李配輕鬆奪冠

2019-02-25 00:41

HBL／不管晉級狀況 15連勝能仁：能贏就贏

2019-02-25 20:13

世界盃／走出打架風暴 菲律賓取得會內賽門票

2019-02-25 11:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top