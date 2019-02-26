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日職／樂天來台球星耀眼 多位好手也值得關注

2019-02-26 07:00福耳

日職樂天金鷲結束在沖繩的春訓，將於28日起在天母棒球場與Lamigo進行兩天的交流賽，上週樂天球團也已公布來台名單，其中不乏曾入選過明星賽或國家隊的球星，包括王牌先發岸孝之及去年大爆發拿下洋聯打點王的淺村榮斗，不過在這些球星之外，還有幾位較少在台灣被提起，但也值得進場為他們加油的球員。

投手部分由老大哥岸領銜，按照規劃，他將會在28日的比賽先發，台灣好手宋家豪也是此行受媒體及球迷注目的焦點，在他們之外，其餘的投手去年在一軍出賽的次數都不算太多，但森原康平及近藤弘樹兩人的表現卻是可以注意的。

岸孝之過去在西武時期就廣為台灣球迷所熟識，近兩季他轉戰樂天表現比過去更為優異！ ...
岸孝之過去在西武時期就廣為台灣球迷所熟識，近兩季他轉戰樂天表現比過去更為優異！ 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影
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森原在16年以第5指名加入樂天，新人年就與同梯高梨雄平、菅原秀一起成為當年的牛棚主力，該季出賽42場拿下2勝4敗13次中繼成功，去年在熱身賽期間動了右肘清創手術，直到8月才上一軍，成績因此不若17年理想，但在剛公佈的3月初侍Japan對墨西哥的名單中，森原獲得稻葉篤紀監督的青睞，而首度入選日本國家隊；近藤去年在一軍出賽9場，成績是不算好的0勝2敗、6.83防禦率，今年雖然要爭取進入先發輪值，春訓表現仍有待加強，不過畢竟是備受期待的第一指名，還是可以看看他的表現。

去年季後以自由球員身份加入樂天的淺村，是內野手部分最大咖的球星，但對於樂天的資深球迷們來說，老將渡邊直人或許是另一個看球的重點，渡邊在06年選秀會上被選進樂天，10年季後被交易至DeNA，13年再度被交易至西武，17年季後被戰力外，生涯歷經一番波折後在18年重回樂天，也因此與這次未隨隊前來的同梯嶋基宏，成為陣中最資深的樂天創隊初期成員，已38歲的他，有很高的可能性在本季後引退，台灣球迷要把握能看到他在場上拼戰的機會，而去年三洋砲中唯一被續約的洋將惠勒(Zelous Wheeler)，在樂天休息室中很會帶動士氣，人氣也很高，這次初訪台灣，這位氣氛大師會帶來什麼樣的表現，令人期待。

惠勒在2014年曾經短暫升上大聯盟做為洋基的工具人，表現乏善可陳。但他轉戰日職後...
惠勒在2014年曾經短暫升上大聯盟做為洋基的工具人，表現乏善可陳。但他轉戰日職後逐漸在樂天曾為大砲型球員，2017球季曾打出31轟。 歐新社資料照片
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樂天這次來台的28人中，有多達6名球員是才在去年被選進來的新人，雖然才剛進職棒，但6人從春訓開始就被分到一軍組，也隨隊遠征台灣，代表球團對他們的重視，第一指名的辰己涼介更是球團重點培養球員。被評為跑攻守三拍子即戰力選手的辰己，在17日及22日對羅德及養樂多的比賽中都轟出2分彈，如果他能維持不錯的打擊狀況，對於打擊能力偏弱的樂天，是很大的幫助；來台參加過多次國際賽及冬盟的歐可耶瑠偉，在台灣知名度也不算低，從進入樂天後，這3季都有50場左右，超過1百個打席數的出賽數，雖然表現還沒有達到很穩定的狀態，但可看出球團培養他的決心。

歐可耶瑠偉是日奈混血，曾來台參加冬季聯盟比賽，因為他的偶像是陽岱鋼，所以獲得不少...
歐可耶瑠偉是日奈混血，曾來台參加冬季聯盟比賽，因為他的偶像是陽岱鋼，所以獲得不少台灣球迷的支持！ 擷圖自維基百科／Ship1231
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田中和基是這次外野手中上季表現最好的球員，立教大畢業後16年以第三指名加入樂天，新人年在一軍出賽51場，多以代打為主，打席只有59個，1轟、2打點、1成11的打擊率實在不算好，只有7次盜壘較為突出，季後被派遣來台參加冬盟，去年雖名列開幕一軍名單，但沒多久就被降二軍，在二軍的打擊也持續低迷，但就在二軍被調整了打擊姿勢後，打擊突然開竅，5月底重回一軍，便成為固定先發外野，整季出賽105場，打出2成65打擊率及包括18轟在內的112支安打、45分打點、21次盜壘，季後獲選為新人王，是樂天繼田中將大、則本後的第三位新人王，去年日美棒球對抗賽他首次入選日本國家隊，今年再度與隊友森原名列對戰墨西哥的國家隊名單中，是樂天未來的球星候選人，他、辰己及歐可耶這三位年輕球員，也將成為樂天的黃金外野新世代。

樂天

福耳

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