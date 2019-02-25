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中職／猿隊選秀首輪指名翁瑋均 對英雄投5局奪勝

2019-02-25 17:11聯合報 記者藍宗標╱即時報導

翁瑋均。 報系資料照
翁瑋均。 報系資料照
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猿隊今天在嘉義縣立棒球場對韓職高陽英雄隊二軍進行熱身賽，去年選秀會首輪選進的20歲投手翁瑋均先發5局，被揮出6支安打，飆出5次三振，失兩分奪勝，猿隊終場5：2獲勝。

猿隊面對英雄先發投手李創石，1局下就展開攻勢，兩出局後藍寅倫、林弘育連續安打攻占一、三壘，陳俊秀揮出游擊方向滾地球造成對方失誤，攻下全隊第1分，朱育賢追加安打再得1分，以2：0領先。

猿隊3局下面對英雄第2任投手調犯俊，郭永維先獲保送，再靠林泓育二壘打掩護，攻下全隊第3分。

英雄5局上展開反攻，金主亨、辯常權、金樹散安打扳回1分，加上猿隊內野失誤，讓對方追成2：3。

猿隊6局下面對英雄中繼投手努潤相，劉時豪獲得保送，林智平犧牲觸擊，接著黃敬瑋揮出游擊滾地球，劉時豪推進三壘，下一棒林承飛不死三振，猿隊賺進第4分。

猿隊7局下又有攻勢，英雄左投臣孝承保送鍾承祐、朱育賢，接著被嚴宏鈞揮出安打，猿隊把比數拉大成5：2，領先到比賽結束。

猿隊全場7支安打，林泓育、陳俊秀各有兩安。

翁瑋均投完5局退場後，賴智垣、張明翔、黃偉晟、黃子鵬各投1局，4人合計只被揮出兩支安打、未失分，聯手保住這場勝利。

猿隊28日、3月1日對日職樂天隊熱身賽，將由葉家淇、王溢正登板先發。

朱育賢劉時豪
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