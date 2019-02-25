日職／對決猿隊倒數3天 樂天王牌則本昂大不來了

2019-02-25 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



樂天前王牌投手則本昂大無法來台交流比賽。 擷圖自維基百科／Eargus攝影 分享 facebook 猿隊2月28日、3月1日將在天母球場和日職樂天隊進行熱身賽，樂天今天調整來台陣容，王牌投手則本昂大、牛棚主力松井裕樹確定不來了。

猿隊、樂天19日同時公布28人名單，樂天前兩號先發投手岸孝之、則本昂大原定在兩場熱身賽登板，現在少了則本昂大，缺席理由是23日對巨人隊熱身賽前落枕。

松井裕樹也因腰部不適，無法來台出賽，樂天遞補另一名投手池田隆英。

猿隊出賽名單包括投手史博威、洪聖欽、林柏佑、黃偉晟、黃子鵬、吳丞哲、陳禹勳、江國謙、賴智垣、張明翔、葉家淇，捕手林泓育、廖健富、劉時豪，內野手林承飛、郭永維、郭嚴文、陳俊秀、朱育賢、林立、林智平，外野手陽耀勳、藍寅倫、詹智堯、余德龍、鍾承祐、黃敬瑋。

樂天將由領隊石井一久、總教練平石洋介領軍，陣容包括投手岸孝之、池田隆英、近藤弘樹、森雄大、弓削隼人、宋家豪、濱矢廣大、渡邊佑樹、森原康平、鈴木翔天、石橋良太，捕手太田光、足立祐一、堀內謙伍，內野手淺村榮斗、渡邊直人、山崎剛、內田靖人、惠勒（Zelous Wheeler）、渡邊佳明、村林一輝，外野手辰己良介、歐可耶瑠偉、田中和基、小鄉裕哉、八百板卓丸、新洋砲布拉許（Jabari Blash）。