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棒球／侯友宜幫按摩 王建民：視障師按比較好

2019-02-25 12:45聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

新北市政府勞工局上午舉辦新北視障按摩開跑記者會，邀請王建民擔任活動代言人，除了和...
新北市政府勞工局上午舉辦新北視障按摩開跑記者會，邀請王建民擔任活動代言人，除了和侯友宜市長一同體驗視障按摩，侯市長（後）還一時技養幫王建民（前）抓龍。記者邱德祥／攝影
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前旅美球星王建民今天擔任新北市按摩活動代言人，新北市長侯友宜主動請纓幫「建仔」按摩，侯友宜捲起袖子，用過去抓壞人的雙手，來幫王建民「抓龍」，王建民笑說：「感覺有點殺氣。」

侯友宜表示，過去一直看著王建民為台灣爭光，近年回台也參與不少公益活動，一方面也想跟偶像見面，因此邀請王建民擔任代言人，王建民去年擔任富邦悍將隊教練，是由陳金鋒牽線，這次的活動也有去年代言人「鋒哥」推薦，王建民表示：「他有跟我說很棒，推薦我過來。」

侯友宜也說，希望王建民能完成一個願望，「就是幫你按摩。」而王建民在體驗過視障師按摩後，再由侯友宜按摩肩膀，侯友宜笑說，自己的三腳貓功夫是要讓王建民能夠比較，擔任代言人的王建民當然不忘推廣，他說：「還是視障按摩師按得比較好。」

職棒多年經歷，讓王建民身上累積大小傷勢，王建民表示，運動員要懂得放鬆肌肉，才能在場上繳出好表現，自己除了請防護員按摩治療外，也常光顧一般按摩店，這次體驗視障按摩，王建民認為最大不同是時間比較自由，不像一般按摩店需要特別空出時間。

新北市勞工局在各車站、運動中心、醫療機構等地陸續設置22間按摩小棧，今年請來王建民代言，希望幫助提升曝光，行銷活動也一同起跑，包括「消費滿500元抽大獎」，獎項包括Gogoro電動機車、55吋液晶電視、Apple MacBook。

新北市視障按摩今年請來台灣之光王建民（右）代言，新北市長侯友宜（左）一見到王建民...
新北市視障按摩今年請來台灣之光王建民（右）代言，新北市長侯友宜（左）一見到王建民秒變「迷弟」，還幫王建民按摩。記者魏翊庭／攝影
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王建民富邦悍將陳金鋒
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