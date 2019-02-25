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日職／熱身賽碰頭 王柏融、陽岱鋼用安打打招呼

2019-02-25 00:34聯合報 記者葉姵妤／綜合報導

王柏融對上日職前輩，感到相當興奮。圖／聯合報系資料照片
王柏融對上日職前輩，感到相當興奮。圖／聯合報系資料照片
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火腿隊昨天在沖繩首場官辦熱身賽對上巨人隊，兩名旅日球星王柏融陽岱鋼在日職戰場首度相會，這場「台灣對決」成為台、日媒體共同關注的焦點，王柏融扛第四棒敲一安、一打點，延續連八場安打，陽岱鋼也有安打演出。

火腿作客那霸市營奧武山棒球場，王柏融首度與曾效力於火腿的前輩陽岱鋼在日職場上碰頭，他透露「很興奮」，而陽岱鋼也歡迎王柏融這名「挑戰者」來到日職發展。

兩人前年十一月舉行的首屆亞洲職棒冠軍爭霸賽一同入選中職聯隊，陽岱鋼就向日媒透露，兩人曾在代表隊並肩作戰，彼此熟識，昨天賽前他也在一旁觀看王柏融打擊練習。

陽岱鋼樂見更多台灣選手挑戰日職。圖／取自讀賣巨人隊台灣粉絲團
陽岱鋼樂見更多台灣選手挑戰日職。圖／取自讀賣巨人隊台灣粉絲團
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王柏融昨天擔任火腿先發第四棒、左外野手，首打席擊出飛球出局，三局上則在兩出局二壘有人時揮出安打，替火腿敲回第一分，打完兩打席後，在五局下守備時被換下場。

王柏融敲出在官辦熱身賽的首安，加上先前的自辦熱身賽則是連續八場安打，手感持續延燒，日本媒體《日刊體育》就在報導中指出，「即使是官辦熱身賽的第一戰，『台灣的四成打者』狀況依然絕好調。」

陽岱鋼則是擔任巨人先發第六棒、指定打擊，第五局擊出內野安打，單場二支一，至今連兩場官辦熱身賽共敲三安，包括一發全壘打。

王柏融陽岱鋼火腿巨人
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