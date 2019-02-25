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日職／3大天之驕子的復活路 充滿辛酸與感傷

2019-02-25 07:00Hiyan

阪神虎隊的藤浪晉太郎昨天在2019年NPB官方熱身賽首度登板，不過結果卻令期待他的球迷大感失望。藤浪先發4局失掉3分，被擊出4支安打。控球是他最大的罩門，昨天一役卻投出高達6次四死球，儘管新任監督矢野燿大表示：「現在立即拿出結果是最好的，不過只要有繼續成長就好。他並沒有往後退步！」不過阪神還能給予多少時間等待藤浪晉太郎的復活，將持續考驗矢野監督的耐心。

藤浪從新人球季起，加入職棒前3年都拿下兩位數勝投，2015年更是拿下生涯最佳的14勝，並且單季飆出221次奪三振，獲得中央聯盟奪三振王。但自此之後他已經連續3年無法再獲單季10勝，連年遭到減薪，甚至是否有了「投球失憶症」都引發討論。藤浪晉太郎的邁向復活之路已經走了3年，中間許多專家為他問診把脈，仍然一路走來坎坷無比。就看今年更換新監督，對於這一名過去代表大阪桐蔭高校完成春夏甲子園連霸的明星投手來說，會不會是一個全新的契機。

阪神虎在2012第一輪選秀中抽到藤浪晉太郎，但他從2015球季達到顛峰之後，就開...
阪神虎在2012第一輪選秀中抽到藤浪晉太郎，但他從2015球季達到顛峰之後，就開始快速走下坡，他過去長期的控球問題在今年春訓一開始就暴露無遺。 聯合報系資料照片
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說到甲子園天之驕子的復活路，更令人關心，也更令人傷感的恐怕是「手帕王子」齋藤佑樹。當年風靡全日本的齋藤佑樹，去年在一軍出賽3場沒有勝投，4月7日對樂天金鷹先發出賽，投出8次四死球保送，控球令人不敢恭維，總計在一軍留下出賽3場、0勝1敗、防禦率7.27的悲慘成績。齋藤佑樹最近6年球季合計只有4勝，已經連續6年遭到降薪。火腿球團在去年底將他使用多年的「18號」背號讓選秀剛選進的吉田輝星繼承。少年強投換人做的意味濃厚，齋藤佑樹內心五味雜陳的心情可以理解。

齋藤佑樹進入日職後只有前兩季成績能看，接下來是越投越差，狀況始終沒有改善，已經連...
齋藤佑樹進入日職後只有前兩季成績能看，接下來是越投越差，狀況始終沒有改善，已經連續6季遭到降薪，恐怕只剩台幣400萬附近，復活之路充滿艱辛。 擷圖自維基百科／colorfulsea攝影
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日本火腿今年補進了生涯120勝的金子弌大（原名：金子千尋），加上堀瑞輝、杉浦稔大、吉田輝星等新秀的競爭，齋藤佑樹想要在這之中卡位成功，需要付出更大的努力。

相較之下，桐光學園高等學校出身的松井裕樹，本季復活的難度目前看來應該是3人之中最低的。松井裕樹曾經在2012年夏季甲子園第一輪締造連續10打席奪三振以及單場22次奪三振的大會新紀錄，名噪一時。2013年底選秀會他在第一輪被樂天抽中之後，除了2014年先發過之外，往後3年球季都擔任樂天守護神，並且連續3個球季（2015-2017年）都投出單季30次救援成功，使得他的年薪也一路飆漲到1億4,000萬日圓，成為太平洋聯盟甚至是日本國家武士隊的招牌牛棚。

松井裕樹是日本隊在2017年經典賽的守護神，當年球季在樂天還拿下33次救援成功、...
松井裕樹是日本隊在2017年經典賽的守護神，當年球季在樂天還拿下33次救援成功、防禦率1.20的好成績 聯合報系資料照片
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沒想到去年松井裕樹陷入職棒生涯最大低潮，在多次救援失敗之後，樂天教練團先將他調往佈局投手仍不見具體成效，之後還下放二軍調整。最後松井只投出5勝8敗5救援成功，防禦率更從前一年的1.20暴漲到3.65，球季結束後被減薪3,000萬日圓，是他5年職棒生涯首度遭到減薪的命運。松井裕樹本季能否復活，攸關他本人行情能否止跌回升，也將是樂天能否重返A級球隊的主要關鍵之一。

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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