木棒聯賽／平鎮、高苑9連勝闖8強 第四階段3月1日開打

2019-02-24 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



高中聯賽木棒組第三階段最後一天，高苑工商、平鎮高中今天分別擊敗穀保家商、普門中學，維持不敗之身，以9連勝之姿直闖8強，第四階段12強淘汰賽的對戰組合也全數出爐，3月1日起於嘉義市立棒球場開打。

高苑工商、穀保家商在第三階段都先取得2連勝晉級，今天正面交鋒，高苑王牌投手林逸達以99球完投9局，只被敲出3支安打，送出4次三振，失1分非自責分，打線則是靠有效的戰術配合搶分，終場以4：1擊敗衛冕軍穀保，以分組第一之姿保送8強。

對於林逸達的好表現，高苑總教練李來發表示：「高中9局完投不容易，他這場丟出代表作，表現很穩定。」

去年拿下季軍的平鎮高中，今天則是對上去年亞軍普門，全場掃出15支安打，其中開路先鋒李灝宇單場4安猛打賞，平鎮提前7局以8：0擊敗普門，至今9戰不敗晉級8強，普門則以分組第2闖進12強。

第三階段賽事今天告一段落，高苑、平鎮、三民高中、南英商工都取得分組第一，直接搶下8強門票，其他12強淘汰賽的組合為嘉義高中對戰西苑高中、普門中學迎戰壽山高中、大理高中面對東石高中、穀保對戰鶯歌工商，勝隊闖進8強。