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棒球／送3球員赴日讀高校 魏應充邀未來加入味全龍

2019-02-24 19:37聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

頂新和德文教基金會創辦人魏應充現身「追夢工程計畫」測試會現場，給予小選手們鼓勵。...
頂新和德文教基金會創辦人魏應充現身「追夢工程計畫」測試會現場，給予小選手們鼓勵。圖／追夢工程計畫提供
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頂新和德文教基金會與「台日野球留學支援」共同推出「追夢工程計畫」，從前兩階段脫穎而出的8名青少棒選手今天進行最終測試會，將從中選出3名選手前往金城學園遊學館高校打球留學，頂新和德文教基金會創辦人魏應充今天也親自到場鼓勵小球員。

「追夢工程計畫」去年8月啟動，第一階段共有280名參與，經過兩階段的篩選、測試，共有來自國內7所青少棒隊、共8名優秀小球員脫穎而出，今天在新泰國中進行第三階段的測試會，合作學校金城學園遊學館高校校長竹田剛也親臨台灣觀看測試會狀況。

遊學館高校過去曾7度打進夏季甲子園，以「理論棒球」訓練聞名全日本，著重科學化的棒球訓練，有著專業訓練團隊，包括教練團、體能訓練師及治療師等，也有專屬棒球場、室內球場及重量室，提供選手完整的訓練資源。

「台日野球留學支援」創辦人晁菘徽過去就是赴日打球的小留學生之一，如今透過「追夢工程計畫」，提供公開管道替更多小球員圓夢，看著這些青少棒好手參與測試的狀況，他說：「彷彿也看到小時候的自己，不管是打擊、跑壘、守備，都被他們積極的態度所感動。」

頂新和德文教基金會自2016年起推動「接棒未來」棒球公益計畫，扶植基層少棒，如今頂新集團也因有意讓味全龍隊重返中職掀起熱議。

魏應充今天就親臨測試會現場鼓勵小球員，他表示：「透過追夢工程計畫，除了提供更多有心旅日挑戰的小球員，有追逐夢想的管道與機會，也希望能培養更多棒球人才，一起為台灣棒球努力。」

魏應充並期待，等這些選手們學成歸國後，能夠將日本所學的球技與態度回饋給台灣棒球，更歡迎小球員們加入味全龍隊，成為味全龍隊的生力軍。」

「台日野球留學支援」創辦人晁菘徽（左）、金城學園遊學館高校校長竹田剛（右）。記者...
「台日野球留學支援」創辦人晁菘徽（左）、金城學園遊學館高校校長竹田剛（右）。記者蘇志畬／攝影
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「台日野球留學支援」創辦人晁菘徽（左）、頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋（右）。...
「台日野球留學支援」創辦人晁菘徽（左）、頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋（右）。記者蘇志畬／攝影
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