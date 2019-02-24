中職／魏應充將會吳志揚 評估味全龍基地設彰化

2019-02-24 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋（右）今天出席追夢工程計畫記者會。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 頂新集團有意重組味全龍隊加盟中職，相關籌備作業持續進行中，頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋今天也透露最新進度，頂新集團三董魏應充將在3月初親自與中職會長吳志揚會面，目前團隊也在積極評估，有意把新球隊基地設在彰化。

味全龍隊可望重返職棒，頂新內部已成立職業棒球籌備處，聘請前味全龍隊領隊任中傑擔任資深顧問，他與歐陽劭瑋也已在周四前往中職會見秘書長馮勝賢，進行意見交換，是雙方高層首次的正式接觸。

下一步將由魏應充親自與吳志揚會面，時間訂在3月初，歐陽劭瑋說：「魏應充董事長將當面表達要恢復味全龍、加盟中職的決心。」

關於外界十分關注的領隊、總教練人選，歐陽劭瑋表示，預計會在3月底、4月左右出爐，讓相關準備程序到位，而目前味全龍團隊也在規畫球隊根據地。

歐陽劭瑋今天透露，「目前積極要求團隊評估，把球隊基地設在中台灣彰化的可能性。」彰化也就是頂新集團發源地。

歐陽劭瑋表示，目前在評估的是以彰化為球隊基地，並非進行比賽的主場，「還要評估這對地方繁榮的創造、交通動線、觀光等，很有多的因素和考量。」而因目前彰化沒有適合職棒使用的正式球場，歐陽劭瑋也說：「如果要再規畫一個合格的場地，也會就各方面做積極評估。」

至於味全龍未來會選擇哪裡作為主場？歐陽劭瑋表示：「這問題有跟職棒大聯盟做過意見交換，包括領隊、總教練的人選等，一但確認後會積極主動報告，確實是各方面都有很多因素要考量，會做整體的評估。」