中職／桃猿上半季7個主題趴 3月1日開放預售

2019-02-24 15:04 中央社 台北24日電



桃猿隊提供 分享 facebook Lamigo桃猿今天公布2019年上半季7個主題趴，除了傳統具有人氣的「YOKOSO桃猿」及「新光動紫趴」，還有新加入的「女兒國趴」及「文青趴」等，預售票3月1日全面開放購買。

Lamigo桃猿上半季共有7個主題趴，3月23日、24日為中華職棒30週年開幕戰，主題趴為「征服的起點」；4月依序有兒童節連假「征服童心」、「女兒國趴」及伊萊克斯「滑移百變趴」；5月有人氣主題趴「YOKOSO桃猿」，6月由「新光動紫趴」以及「文青趴」為上半季作結。

首度以女性球迷為出發點規劃的「女兒國趴」，是Lamigo桃猿2019年大企劃，齊天大聖中的女兒國最令人難忘，在「全猿主場」桃園棒球場會找到女孩的最愛、球賽的可愛。

2019年Lamigo桃猿在桃園棒球場的主場票價也已公布，全家便利商店預售票平日內野全區為全票新台幣350元、半票250元。預售票假日內野東西下ABCDEF區為500元不分全半、內野東西下HIJKLM及東西上層看台全區則是全票450元、半票350元。

不過，「新光動紫趴」、「阿迷趴」等指定主題趴內野全區加價100元，加價主題趴資訊以日後球團公布為準。外野全區平日一律200元不分全半，假日則一律300元不分全半，全區皆有身障預售優待票。

今年Lamigo桃猿主場預售門票將於全家便利商店販售，2月27日中午12時開始，將率先開放金銀猿卡友預購，2月28日早上10時開始，開放2018狀猿卡卡友預購，3月1日早上10時起，全面開放球迷朋友預購球季座位。