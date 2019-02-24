棒球／林家正敲滿貫砲 NCAA雙重賽貢獻7打點

2019-02-24 14:06 中央社 台北24日電



林家正。 擷圖自PhxAreaSports推特 分享 facebook 美國亞利桑那州立大學台灣好手林家正今天在美國NCAA大學棒球賽與加州大學戴維斯分校雙重賽打擊表現亮眼，首戰敲勝利打點，第2戰敲出滿貫砲，共貢獻7分打點，率隊拿下開季6連勝。

先前比賽因為雨勢影響延賽，今天亞利桑那州立大學與加州大學戴維斯分校打雙重賽，雙重賽首戰林家正先發打第4棒、指定打擊，8局2比2平手、得點圈有人攻擊機會，林家正高飛犧牲打，替球隊送回超前分，幫助球隊以3比2拿下首場比賽勝利。

雙重賽第2戰，林家正先發蹲捕、扛4棒，首局首打席敲出二壘打，幫助球隊取得2比0領先，再靠著隊友安打推進跑回球隊第3分，3局打擊機會敲出安打，4局敲出滾地球出局，5局球隊9比2領先時，敲出滿貫砲，率隊以13比3拿下勝利。

林家正今天首戰出賽3打數沒有安打，貢獻1分打點，第2戰5打數敲出3支安打，貢獻6分打點，單日兩戰總計貢獻7分打點，打擊表現亮眼。