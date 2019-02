棒球／林家正敲滿貫砲 NCAA雙重賽貢獻7打點

林家正。 擷圖自PhxAreaSports推特 分享 facebook 美國亞利桑那州立大學台灣好手林家正今天在美國NCAA大學棒球賽與加州大學戴維斯分校雙重賽打擊表現亮眼,首戰敲勝利打點,第2戰敲出滿貫砲,共貢獻7分打點,率隊拿下開季6連勝。

先前比賽因為雨勢影響延賽,今天亞利桑那州立大學與加州大學戴維斯分校打雙重賽,雙重賽首戰林家正先發打第4棒、指定打擊,8局2比2平手、得點圈有人攻擊機會,林家正高飛犧牲打,替球隊送回超前分,幫助球隊以3比2拿下首場比賽勝利。

雙重賽第2戰,林家正先發蹲捕、扛4棒,首局首打席敲出二壘打,幫助球隊取得2比0領先,再靠著隊友安打推進跑回球隊第3分,3局打擊機會敲出安打,4局敲出滾地球出局,5局球隊9比2領先時,敲出滿貫砲,率隊以13比3拿下勝利。

林家正今天首戰出賽3打數沒有安打,貢獻1分打點,第2戰5打數敲出3支安打,貢獻6分打點,單日兩戰總計貢獻7分打點,打擊表現亮眼。

GRAND. SLAM. LINSANITY.@lin_lyle continues to rip the cover off the ball with the MOONSHOT.



📈 106 MPH

📈 29 degrees

📈 408 feet



13-2, Sun Devils! pic.twitter.com/j0GvwDS4gz