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日職／與陽岱鋼熱身賽對上 王柏融首打席遭接殺

2019-02-24 12:10中央社 台北24日電

王柏融(左)與陽岱鋼。 擷圖自火腿及巨人隊推特
王柏融(左)與陽岱鋼。 擷圖自火腿及巨人隊推特
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日職熱身賽讀賣巨人隊今天將與火腿隊交手，陽岱鋼、王柏融同場競技，陽岱鋼昨天首場官辦熱身賽開轟，王柏融熱身賽連7戰敲安，雖然表示還在調整中，但已成為各隊頭痛的人物。

日職官辦熱身賽昨天開打，火腿隊昨天首戰與樂天隊交手，陽岱鋼單場4打數敲出2支安打，官辦熱身賽首戰就開轟，還從樂天隊台灣投手宋家豪手中敲出安打，加上之前自辦熱身賽全壘打，目前季前熱身賽，總計敲出2轟。

王柏融目前為止自辦熱身賽連7場敲安，總計16打數敲出10支安打，打擊率6成25，昨天比賽3打數敲出2支安打，包括1支三壘打，手感維持的不錯，王柏融表現受矚目，但他僅表示，這還不是正式季賽，還在調整中。

王柏融從季前熱身賽開始，手感就十分火燙，也是各隊矚目的焦點，為火腿隊打線加分，火腿隊21日與樂天隊自辦熱身賽後，樂天球團人士也曾提到，對於王柏融的加入很頭大，按照王柏融這樣的表現，要在日本也打出4成打擊率並不是玩笑話。

今天火腿與巨人熱身賽，陽岱鋼先發打指定打擊、第6棒，王柏融先發扛4棒、守左外野。

【王柏融VS.陽岱鋼報導】

一局上，先攻的火腿隊在一安打後，第四棒王柏融首打席面對巨人投手田口麗斗，結果飛球被接殺，火腿隊沒有建樹，兩隊0:0。

王柏融火腿樂天
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