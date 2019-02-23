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中職／「誠泰三本柱」14年後合體 重溫季冠軍回憶

2019-02-23 23:24聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

誠泰COBRAS隊在中職的短短四年間掀起熱潮，不得不提的是2005年由林英傑、林恩宇、許竹見組成的「誠泰三本柱」，相隔14年後，昔日三巨頭在中華職棒30周年特展再次合體，讓球迷擠爆會場，重溫當年的美好回憶。

三名本土先發當年扛起誠泰隊先發輪值，整季合計出賽86場、貢獻30勝，林英傑拿下三振王，林恩宇囊括新人王、防禦率王和年度MVP，許竹見則獲最佳進步獎，還合力替球隊打下隊史首座季冠軍、挺進總冠軍賽。

隔年林英傑赴日職發展，之後輾轉換穿不少球衣，直到去年在業餘球隊台中台灣人壽成棒隊結束球員生涯，轉當投手教練；林恩宇2007年跟進林英傑加入樂天隊，2014年底就在中信兄弟隊轉教練，目前是一軍牛棚教練；許竹見則是2011年就退休，現職在苗栗從事休閒農場事業。

三人久違合體談往事，2005年7月21日在中職史無前例的上半季冠軍加賽擊敗興農牛隊，仍是球員和球迷心中的經典回憶，林英傑為該役的先發投手，他說：「那是兩聯盟合併後，我們第一次有機會拿下季冠軍，郭總（郭泰源）一個禮拜前就跟我講，我可能會先發，當時還滿緊張的。」

林恩宇也在那場關鍵戰役登板，他提到：「那時候大家在說『7月不敗』，整個7月就是靠我們在表現就對了，我們三個很幸運的是，在同一個時間遇到很棒的球團、教練團，還有幫助我們守住很多分的隊友，大家為了一個榮耀去奮鬥，我那時候以誠泰為榮。」

「誠泰三本柱」林恩宇（左起）、許竹見、林英傑合體亮相。記者葉姵妤／攝影
「誠泰三本柱」林恩宇（左起）、許竹見、林英傑合體亮相。記者葉姵妤／攝影
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「誠泰三本柱」林恩宇（左起）、許竹見、林英傑合體亮相。記者葉姵妤／攝影
「誠泰三本柱」林恩宇（左起）、許竹見、林英傑合體亮相。記者葉姵妤／攝影
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「誠泰三本柱」林恩宇（左起）、許竹見、林英傑合體亮相。記者葉姵妤／攝影
「誠泰三本柱」林恩宇（左起）、許竹見、林英傑合體亮相。記者葉姵妤／攝影
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