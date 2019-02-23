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木棒聯賽南英莊昕諺完封東石 普門鄭澔完封成德

2019-02-23 22:25中央社 台北23日電

107學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段16強賽，普門中學先發投手鄭澔以95球...
107學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段16強賽，普門中學先發投手鄭澔以95球完封成德高中，率隊以9比0拿勝，距離8強只差一步。 圖／學生棒球聯盟提供
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高中棒球聯賽（木棒組）16強賽，南英商工莊昕諺投出代表作，117球9局完封東石高中，率隊以3比0拿勝、普門中學鄭澔95球完封成德高中，率隊以9比0拿勝。

高中木棒聯賽第三階段16強分組循環賽，南英商工今天與東石高中交手，派出王牌投手莊昕諺先發，總計用117球投完9局，其中有67顆好球，僅被敲出5支安打，投出1次四壞球保送，飆出12次三振、無失分，為青棒生涯第一場完封勝比賽。

南英總教練何信賢表示，莊昕諺本來就是很能吃局數的投手，控球穩定，直球之外還有滑球可以搭配；莊昕諺今天最快球速144公里，均速有140公里，今年木棒聯賽總計5場出賽，投26.2局僅失3分責失分，投出32次三振，戰績3勝1敗，表現亮眼。

南英打線也有發揮，高聖恩火力支援，4局敲出場內全壘打，8局敲出三壘打，再靠著隊友攻勢串聯，跑回分數，南英順利拿下勝利。

普門中學今天與成德高中交手，先發左投鄭澔表現也很亮眼，總計用95球完投9局，打線部分林宥辰、陳震洋火力支援，普門終場以9比0拿勝。

第三階段16強分組循環賽明天結束，普門與平鎮高中、高苑工商與穀保家商、大理高中與三民高中、南英商工與嘉義高中，這4戰獲勝隊伍為分組第一名，直接晉級8強；鶯歌工商與成德高中、壽山高中與玉里高中、強恕中學與西苑高中、善化高中與東石高中，這4場比賽，獲勝隊伍晉級第四階段12強賽，敗隊遭到淘汰。

普門中學球速
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