中職／獅隊感謝16年奉獻 一色優用最熟悉方式開球

2019-02-23 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



日籍體能教練一色優離開待了16年的統一獅隊，將與老婆一同赴美創業，獅隊在今天替他舉行「感謝有你」活動，除了讓球迷親自向他表達感謝，還邀一色優擔任開球投手，他也用傳球方式完成開球，向獅隊道別。

一色優在1997年（職棒8年）就來台擔任中信鯨隊體能教練，之後在2003年起加入獅隊，一路待了16年，除了是教練，也是球員的心理輔導師，在獅隊這些年，獲得統一隊職員的一致好評。

如今他因另有發展而離台，獅隊今天在對上韓職樂天隊的熱身賽賽前替他舉辦感謝活動，吸引眾多球迷到場，一色優說表示：「感謝球團特別規劃，讓我也能夠享受明星選手的待遇。」他也貼心滿足每位球迷的需求，用聊天和簽名的方式答謝球迷。

球團還透過影片，讓球隊教練、球員聊聊心目中的一色優教練，領隊蘇泰安並親自頒贈貢獻獎座，感謝他16年來對球隊的奉獻，總教練黃甘霖也獻花祝福，全隊在投手丘前留下合影。