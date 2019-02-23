中職／回憶首屆經典賽 「誠泰三本柱」包辦2敗

2019-02-23 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



「誠泰三本柱」林恩宇（左起）、許竹見、林英傑合體亮相。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

林英傑、林恩宇、許竹見在2005年並稱「誠泰三本柱」，幫助誠泰隊拿到上半季冠軍並闖進總冠軍賽，之後一同入選2006年首屆經典賽中華隊名單，登板對抗強敵日、韓，3人在相隔13年後回憶此事，林恩宇還笑說：「兩敗的敗戰投手都在這裡。」

當年「誠泰三本柱」替誠泰打下輝煌戰績，3人共替誠泰投了86場、貢獻35勝，2005年季後林英傑被日職樂天隊網羅，赴日發展，但2006年3月舉行的經典賽，3人仍披中華隊戰袍同隊作戰。

中華隊在首屆經典賽首戰對戰南韓隊，也成為經典賽史上第一戰，林恩宇登板先發，投出經典賽歷史性的第一球，並繳出3.2局失1分的好表現，在投球數達限制後退場。回顧那一戰，林恩宇說：「當下是緊張的，腳在發抖但不能被人家發現。」

該役中華隊以0：2遭完封，林恩宇承擔敗投，但林英傑馬上跳出來向他道歉，「要跟恩宇說不好意思，因為我那時候上去是壘上有人的，算是我把他搞掉的，讓他成為敗投。」當時林英傑接替林恩宇登板，中繼1.2局失1分。

當年中華隊分別對上南韓、日本及大陸隊，僅對大陸隊取勝，沒能挺進複賽，但林恩宇今天談起此事時笑說：「最開心的是，那屆經典賽，我們3個都在，而且兩敗的敗戰投手都在這裡。」

林恩宇對南韓隊吞首敗後，許竹見隔天先發出戰日本隊，只投1局失3分吞第2敗，他回憶：「前一、兩天才知道要先發，當年好的投手很多，我們原本預測應該會是陽建福先發，林老師（當年總教練林華韋）公布後，我自己也有點意外，謝謝林老師給我機會，但自己沒把握好。」