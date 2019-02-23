中職／蛇迷美好回憶 「誠泰三本柱」合體亮相

2019-02-23 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



昔日誠泰COBRAS隊三大先發投手林英傑、林恩宇、許竹見，今天下午一起現身中職30周年特展現場，是「誠泰三本柱」在2006年後久違的公開合體，吸引大批蛇迷到場，人氣依舊。

林英傑、林恩宇、許竹見在2005年合計替球隊貢獻35勝，幫助球隊打進總冠軍，「誠泰三本柱」至今仍是蛇迷心中的經典組合，3人相繼離開投手丘後各自發展，今天同台亮相話當年，勾起棒球迷的昔日美好回憶。

「誠泰三本柱」林恩宇（左起）、許竹見、林英傑合體亮相。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

林恩宇在2014年底起就沒再登板轉任教練，目前為中信兄弟一軍投捕教練，他說：「現在的最大期望，就是希望再重新培養出本土三巨投。」

林英傑則是離開誠泰之後，又換了不少球隊，一直拚到去年才在業餘球隊台中台灣人壽成棒隊退休，轉任投手教練，「現在在培養業餘選手，讓他們有目標打職棒，因為職業隊是他們最大的舞台，希望他們朝這目標努力，希望他們看到我們以前的成績，以後的成績可以比我們更好。」

許竹見則是在2011年就離開棒球圈從商，今天他也親自向球迷報告近況，目前在苗栗做山坡地開發，朝休閒農場的模式經營，他說：「當初從業餘退下來後，就想說要朝棒球以外的事業發展，想說傳承有他們兩個（林英傑、林恩宇）就夠了，以後他們提攜我的話，再跟他們配合一下。」