日職／陽岱鋼熱身賽開轟 對決宋家豪敲安

2019-02-23 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



日職官辦熱身賽巨人隊首戰對上樂天金鷹，台灣好手陽岱鋼不僅從學弟宋家豪手中敲出安打，第6局還敲出一發陽春砲。 截圖自 スポーツ報知 巨人取材班推特 分享 facebook

日職官辦熱身賽今天正式展開，巨人隊首戰對上樂天金鷹，台灣好手陽岱鋼不僅從學弟宋家豪手中敲出安打，第6局還敲出一發陽春砲，這支官辦熱身賽首轟幫助巨人隊打下第2分，不過巨人最終仍以3：6不敵金鷹。

陽岱鋼今天擔任第6棒、右外野手，前兩次打席雖然都出局，包括1次三振，不過第6局在1出局後上場打擊，面對濱矢廣大敲出中右外野方向的全壘打，幫助巨人隊追到2：5，陽岱鋼表示：「反方向的打擊時機掌握得還不錯，全壘打有點借助了風的力量，有了好的結果。」

第8局樂天將宋家豪換上場取代濱矢廣大，面對的第二名打者剛好是陽岱鋼，陽岱鋼抓準宋家豪的一顆內角變速球，敲出左外野一壘安打，不過宋家豪也僅被敲出這一支安打，面對維拉紐瓦（Christian Villanueva）、石川慎吾、北村拓己，用2次滾地球、1次飛球出局解決。