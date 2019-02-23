日職／為巨人熱身賽開球 江宏傑：很敬佩陽岱鋼

2019-02-23 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



我國桌球好手江宏傑今受邀擔任日職讀賣巨人隊熱身賽的開球嘉賓。圖／華研國際提供 分享 facebook

江宏傑與原辰德教練合影。圖／華研國際提供 分享 facebook

我國桌球好手江宏傑目前效力日本T LEAGUE桌球聯賽，今受邀擔任日職讀賣巨人隊熱身賽的開球嘉賓，巨人隊和樂天隊展開激戰前，江宏傑站上投手丘，投出精彩的一球也送上對巨人隊的祝福。

日本職棒球團在2月時，通常會到沖繩進行熱身賽，江宏傑所屬球隊正是主場在沖繩的「ASTEEDA隊」，也因此在沖繩的奧武山棒球場開球對他來說別具意義。

巨人隊球星陽岱鋼也出身台灣，棒球界大人物原辰德教練更是賽前特別與江宏傑相見合影，展現出親切的一面。原辰德教練也關心江宏傑在日本的比賽，兩人話家常，從天氣聊到台灣的生活。

江宏傑穿上巨人球衣開出精彩一球，現場球迷也投以熱情歡呼回應。江宏傑表示很榮幸能為巨人隊開球，並透露陽岱鋼是他敬佩的球員，「巨人隊不只在日本高人氣，甚至在台灣也擁有超多球迷，我非常開心能夠幫陽岱鋼的球隊開球，他是我超欽佩的選手，也很高興能跟大家一起共度這一刻。」

江宏傑表示，自己會向巨人隊的優秀選手學習，「秉持追求第一的精神在運動場上拚戰，也祝福巨人隊目標日本第一。」2020年東京奧運就快要到來，江宏傑目前在T LEAGUE有眾多賽事，但也決心要挑戰奧運，未來會做更多的備戰安排。