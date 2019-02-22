中職／兄弟教練威爾森遭控對女友施暴 球團展開調查

2019-02-22 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



今日有電子媒體報導，中信兄弟隊二軍打擊教練威爾森遭指控，在汽車旅館對女友施暴，球團已先行調查，但威爾森強調絕無暴力與強迫之實。

威爾森與該女子共去參觀屏東台灣燈會，之後開始交往，已在汽車旅館共住兩晚，威爾森對球團表示，與她是朋友之間的正常交往，並無暴力脅迫。

該女子今天控訴威爾森有施暴行為，並前往台中驗傷。但中信兄弟球團初步了解，他目前並無觸犯球隊規章及違法事實，此事件初步理解為雙方認知差異。

中信兄弟也表示，如果後續有司法調查，球團將全力配合。