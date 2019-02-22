中職／雙獅會回饋佳 蘇泰安對先發輪值有期待

2019-02-22 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



雙獅會讓統一收穫豐，其中以首戰的先發投手江辰晏主投4局無失分，表現最亮眼。 聯合報系資料照 分享 facebook

統一獅隊史首次的春訓海外交流賽落幕，全隊今天上午從日本搭機，下午約3點返抵桃園機場，再轉搭高鐵回到台南，經過短暫休息後，明天就將繼續春訓熱身賽行程，領隊蘇泰安赴日期間也持續進行談薪，希望能在周一全部完成。

統一獅隊前往日本高知與日職西武獅隊進行2場交流賽，蘇泰安和統一獅隊董事長凃忠正也一同赴日，但在球隊出發之前，新球季的球員合約還沒搞定，蘇泰安透露，這幾天都有持續透過傳訊息進行。

蘇泰安提到，目前只剩4、5名球員的談薪未完成，差一些細節，希望能在周一中午前全部談妥再對外公布，「這幾天就談好的話，球員心情上也會比較篤定一點。」

統一獅隊與西武獅隊的兩場交手，分別以3：5、3：12落敗，但球員是否能在這一趟帶回收穫，才是球團高層和教練團最期望的事，蘇泰安表示，初步和幾名選手聊過，都有不錯的回饋。

赴日的11名投手中，除了因傷沒有出賽的古林睿煬外，其他投手都有登板，首戰的先發投手江辰晏主投4局無失分，表現最亮眼，總教練黃甘霖表示：「除了江辰晏表現比較穩定之外，其他投手的變化球、控球準度都要加強。」

蘇泰安對於江辰晏的表現也讚譽有加，「這次比賽看起來真的不錯，他今年滿值得期待，如果我們有多一個穩定的本土先發，加上3名洋投裡有2位表現穩定，至少5場比賽能拿下3場的話，就有6成（勝率）了，再加上打擊，今年也是很有機會。」

但從這次的交流賽中，也再次突顯獅隊目前守備不穩定的狀況，蘇泰安表示，守備方面還要再加強一下，打擊看起來有越來越穩定的跡象。