棒球／遭巴黎奧運打入冷宮 錯過東奧得再等8年

2019-02-22 18:25 中央社 洛杉磯21日專電



2024年法國巴黎奧運籌委會今天宣布4項主辦國自選的比賽項目，棒球與壘球不在名單之內，意味巴黎奧運將沒有棒壘比賽，錯過明年東奧再等8年。 報系資料照 分享 facebook

2024年法國巴黎奧運籌委會今天宣布4項主辦國自選的比賽項目，棒球與壘球不在名單之內，意味巴黎奧運將沒有棒壘比賽，錯過明年東奧再等8年。

棒球是台灣觀賞人口最多的運動，中華成棒隊在1992年巴塞隆納奧運的正式項目中拿下銀牌，創下歷史佳績。

但棒球自2008年之後剔除在奧運常設比賽之外，連兩屆的倫敦奧運、里約奧運都不見棒球，直到2020年東京奧運才回歸。

國際奧會（IOC）規定，常設項目之外，主辦國有權提出自選的推薦項目，而棒球之所以睽違12年重返奧運，就是以棒球為國球的主辦國日本推薦促成，預計有6個參賽名額。

2008年北京奧運，精銳盡出的中華成棒隊鎩羽而歸，慘敗給中國隊，台灣球迷視為恥辱，如今歷經12年的漫長等待，力拚在今年11月的世界12強賽當中，名次高於南韓、澳洲，搶下亞太區的奧運參賽權。

巴黎奧運籌委會今天宣布提名滑板、競技攀岩、衝浪與霹靂舞作為主辦國的推薦項目。

這是主辦國向年輕觀眾示好、增添運動比賽的藝術與次文化氣息一環，而棒壘球在歐洲的受歡迎程度遠低於它在美洲及東亞的熱度。

這意味著，年底世界12強賽或明年3月的最終奧運資格賽，中華成棒隊勢在必得，否則奧運舞台將再等8年。2028年奧運將在美國洛杉磯舉辦，納入棒球比賽的機率非常高。

台灣自1984年洛杉磯奧運、1988年漢城奧運打進示範賽之後，1992年巴塞隆納奧運棒球首列正式項目拿下銀牌，2004年雅典奧運、2008年北京奧運都是第5名作收。

2008年台灣最引以為傲的職棒明星隊在北京奧運輸給地主中國隊，全台球迷視為奇恥大辱。台灣職棒發展滿30年，近年來國家隊除了以日韓為頭號勁敵，隨著中國實力成長，每回兩岸大戰總是瀰漫「輸不得」的緊張氣氛。