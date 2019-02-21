中職／中信兄弟自辦熱身賽 免費開放觀戰

2019-02-21 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



中信兄弟隊全力備戰新球季，24日起陸續安排熱身賽，將與國、內外球隊進行13場自辦熱身賽，比賽開放球迷自由入場觀戰。

除了6場官辦熱身賽之外，中信兄弟於季前另與中職3支球隊、韓職樂天巨人、Kiwoom 英雄、斗山熊、起亞虎、NC 恐龍隊及江蘇天馬、天津獅隊，進行熱身練習賽。

24日下午1點，中信兄弟將在屏東中信公益園區，對決韓職樂天巨人隊，緯來電視網進行轉播，球團歡迎球迷入場替球員加油。

中信公益園區與各球場開放時間、相關規定及轉播資訊，以中信兄弟官方網站及官方粉絲團「兄弟 Fans Club」公告為主。