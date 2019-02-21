中職／ 富邦悍將隊調整職務 野手林瑋恩轉任情蒐

2019-02-21 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



林瑋恩。 報系資料照 分享 facebook 富邦悍將隊今晚發布人事異動，球隊內野手林瑋恩，本季將卸下球員身分，轉任富邦悍將球隊情蒐一職，將配合球隊應戰策略，提供專業的數據資料分析。

林瑋恩在2012年加入興農牛隊，隔年隨球隊轉賣，成為義大犀牛隊成員， 並拿下當年的年度游擊手金手套獎，擁有不少死忠球迷。

去年球季，林瑋恩多數時間都在二軍，一軍只有7場出賽紀錄，20個打數擊出6支安打、兩分打點、打擊率3成。

悍將隊期許林瑋恩轉為情蒐後，能勝任新的角色，並為球隊帶來更多的幫助與貢獻。