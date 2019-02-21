中職／首次雙獅交流賽落幕 西武約統一「一起拿冠軍」

2019-02-21 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



西武獅隊總教練辻發彥（右二）在交流賽第二戰賽前，指導統一獅選手守備，右一為統一獅教總教練練黃甘霖。特派記者林澔一／攝影 分享 facebook 在日本高知進行的首次統一獅隊、西武獅隊「雙獅」交流賽落幕，由西武獅隊贏得2場比賽的勝利，雙方彼此觀摩、學習，西武隊總教練辻發彥也期待，今年兩隊都能拿下總冠軍，未來有更多類似的交流活動。

統一獅隊遠赴日本高知打交流賽，總教練黃甘霖表示，這一趟的用意主要是希望年輕球員能從中學習經驗、讓心理層面更加成熟，並藉機觀察日本球員對棒球的細節、態度。

雖然兩戰沒能贏球，但黃甘霖表示，「出發前就有說，出來比賽就是想贏球，但如果輸了，也要知道輸的問題在哪裡。」從這兩場的比賽中，他也點出球員包括守備基本功不夠紮實、守備補位沒做好、投手變化球控球不夠精準等問題，「這些都是我們回去要加強的地方。」

而談起與統一獅隊的兩場交手，辻發彥表示，從比賽中可以感覺到統一獅隊打者對於直球的應對非常好、打者都非常有力，如果西武隊投手控球、變化球沒有做好，很難壓制統一獅隊的打者。

兩隊不只是在比賽中交流，拿過8座日職二壘金手套獎的辻發彥，今天賽前還親自指導獅隊的內野手，傳授守備觀念，他指出，比賽中要拿出好表現，基本功最重要，也希望今天所教的東西能對統一獅隊選手有幫助。

雙獅的第一次交流賽圓滿落幕，辻發彥與黃甘霖也有約定，希望能在各自所屬聯盟拿下今年的總冠軍，辻發彥並期待未來每年都能與統一獅隊進行這樣的交流賽，互相學習、互相成長。