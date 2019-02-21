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日職／郭俊麟出戰統一挨打 西武教頭：不用急

2019-02-21 17:41聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

西武獅隊台灣投手郭俊麟今天在雙獅交流賽第2戰登板，對戰統一獅隊先發3局失3分，表現不盡理想，他透露，自己賽前牛棚練投時狀況不差，但上場後控球沒有達到自己的預期，還需要趁春訓階段再修正。

郭俊麟今天先發上陣，一開賽就有危機，先被林祖傑敲長打又投出保送，之後讓蘇智傑揮出安打先失1分，2、3局有都因連續安打各失1分，投了6局共被揮出6支安打，有2次保送和2K。

郭俊麟指出，今天自己賽前在牛棚時，想要的位置都能投出來，但上場後沒有照著自己的預期走，「變化球狀況還好，但直球的進壘角度，不是丟太好就是丟太壞，可能自己要調整一下。」

此戰郭俊麟最快球速有145公里，他透露，每年春訓在這時間點大致上都已經達到這樣的球速，「現在就要看後面的調整，有沒有辦法讓自己的控球變精準。」

統一獅隊陣中，不少球員都與郭俊麟熟識，這次在場上對決，郭俊麟說：「前幾天跟他們吃飯也是會開玩笑，但自己也知道這時間點就是要成績投好，才能進入先發輪值，遇到他們會緊張帶點亢奮，因為很多自己認識的朋友，很想要把他們解決，導致自己控球上有點落差。」

賽後接受日本媒體訪問時，郭俊麟提到，台灣的打者就和之前在影片上看到的一樣，「打直球滿厲害的，所以自己的直球必須要更好才能壓制打者。」

雖然今天先發表現不如預期，但西武隊總教練辻發彥目前也不會太擔心，他表示，目前都還在調整階段，不用急躁，也不急於馬上要郭俊麟有表現，但很期待他今年球季能對球隊做出好的貢獻。

郭俊麟。 記者葉姵妤／攝影
郭俊麟。 記者葉姵妤／攝影
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