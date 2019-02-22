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中職／吉見宏明高人氣 那些年驚奇日本助拳人！

2019-02-22 07:00Ramos

日前統一獅赴日本高知與西武獅進行兩場交流賽，前統一日籍野手吉見宏明特別到場觀戰，透過在場台灣媒體報導，勾起老獅迷的回憶。

吉見高人氣 竟不曾打過日本職棒

吉見宏明職棒生涯只有短短一年，且是在中職完成，卻在台灣擁有高人氣，當年甚至有專屬...
吉見宏明職棒生涯只有短短一年，且是在中職完成，卻在台灣擁有高人氣，當年甚至有專屬後援會。 聯合報系資料照
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吉見來台前，僅在日本社會人球隊打過球，不曾打過日本職棒，2003年他通過統一獅測試加盟，成為中職史上首位曾經拿到夏季甲子園優勝的日籍洋將，但當時沒有多少人看好，原因在於吉見身高僅170公分出頭，體重70公斤，身材實在不起眼，加上臂力不足，無法守三游，只能守二壘，打擊能力也是一大問號。

沒想到吉見一鳴驚人，出賽91場，繳出打擊率0.334、1轟、47分打點、13次盜壘成功的好成績，獲選年度最佳二壘手獎，由於成績出色加上親和力十足，獅迷為他成立個人後援會，也是獅隊陣中極少數擁有個人後援會的選手，人氣比多數獅隊本土球員還旺。

不過2003年球季結束吉見並未續留，隔年投入日職選秀也未獲青睞，雖然日本獨立聯盟和社會人球隊都有找他，但他毅然決然選擇退役，當時他年僅25歲。

養父鐵來台前 也不曾打過日本職棒

養父鐵(中)在職棒12年歷行賽已出賽31場主投212局，在總冠軍賽又對獅隊拿下2...
養父鐵(中)在職棒12年歷行賽已出賽31場主投212局，在總冠軍賽又對獅隊拿下2勝2救援，成為當年兄弟封王的最大功臣。 聯合報系資料照
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養父鐵2001年在兄弟象大放異彩，事實上，來台前他和吉見一樣，只在日本社會人球隊打球，沒有職棒資歷，結果加盟兄弟就拿下三振王和金手套獎，還獲選總冠軍賽MVP，要不是有養父鐵一夫當關的神勇表現，兄弟象2001年能否登頂還很難說。

養父鐵來台發光發熱，開啟日職之路，2001年球季結束他加盟大榮鷹，但沒有上一軍，後來他到美職小聯盟和墨西哥聯盟討生活，2006年又回到兄弟，但表現不如預期遭解約，這也是他選手生涯最後一站。

中井伸之沒威力 曾遭洋投威爾嗆聲

餵球投手出頭天，當屬前三商虎日籍投手中井伸之，他也只有一年中職職棒生涯，後續又回...
餵球投手出頭天，當屬前三商虎日籍投手中井伸之，他也只有一年中職職棒生涯，後續又回到日職當餵球投手。 聯合報系資料照
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沒有顯赫資歷，卻能在中職佔有一席之地，可不只有吉見和養父鐵，中井伸之不曾上過日本職棒一軍，1992、93年在大榮鷹擔任餵球投手(日本稱為打擊練習投手)，1994年經三商虎日籍教頭宅和本司加盟，即使直球均速僅130公里出頭，球威實在普通，但中井依然投出不錯成績，出賽16場其中14場先發，戰績6勝6敗、防禦率3.95，還曾投出一場完投勝，是三商先發輪值重要一員。

由於中井投球威力實在太普通，當時俊國熊洋投威爾曾嗆聲，直指中井直球和變化球都很普通，只會靠壓低球路討生活，對這樣極為平凡的投手頗不以為然。

結果，中井只在三商待一年，隔年返回日職加盟阪神虎，又回到餵球投手老本行，當然，自此他就不曾在職棒場上投過球。

在中日龍餵球3年 小林亮寬在兄弟發光

兄弟象在職棒19年大膽起用無職棒經驗小林亮寬擔任先發投手，收到驚人的成效，並拿下...
兄弟象在職棒19年大膽起用無職棒經驗小林亮寬擔任先發投手，收到驚人的成效，並拿下該季投手金手套獎。 聯合報系資料照片
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日職餵球投手「餵」出一片天還有一例。小林亮寬2003至05年在中日龍擔任餵球投手，後來他先後到美國、日本獨立聯盟打球，2008年小林先到興農牛測試，未通過，接著兄弟象選擇吸收，沒想到他一飛衝天，拿下10勝6敗、防禦率2.66的絕佳成績，還有一場完封勝，隔年更榮膺兄弟象開幕戰先發投手殊榮，別忘了，小林生涯完全不曾在日職一軍投球。

只是好景不常，2009年小林雖拿下9勝，另有9敗，防禦率高達6.06，壓制力大不如前，球季結數未獲續約，後來他到墨西哥聯盟和韓職打球，堪稱「棒球浪人」。幾年前小林在日本福岡開棒球訓練中心，這幾年陳禹勳、郭嚴文等台灣球員都會前往受訓。

資歷最顯赫 非高津臣吾莫屬

高津臣吾在日職、美職、中職、韓職至少都有一季的出賽經驗，且都有拿過勝投和救援成功...
高津臣吾在日職、美職、中職、韓職至少都有一季的出賽經驗，且都有拿過勝投和救援成功，而且在大聯盟還分別打過美聯和國聯，實在是非常難能可貴的紀錄。 歐新社資料照片
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順帶一提，中職史上首位日籍洋將，為1992年味全龍左投小川宗直，該季他只投6場吞下1敗、防禦率5.79；名氣最響亮是2010年興農牛側投高津臣吾，在日職累積286勝，還曾上過大聯盟，當時他來台讓球迷嚇一大跳，想說這麼大咖的日本投手怎麼會來中職獻技。

至於最震撼當屬中込伸，效力兄弟4年拿下45勝，後來擔任兄弟教頭，最終竟涉入「黑象事件」，遭中職終身禁賽，令人不勝唏噓。

讓球迷又愛又恨的日籍助拳人，當屬前兄弟象總教練中入伸（右）莫屬，他涉入「黑象事件...
讓球迷又愛又恨的日籍助拳人，當屬前兄弟象總教練中入伸（右）莫屬，他涉入「黑象事件」，當時以八萬元交保，最後遭中職終身禁賽。 聯合報系資料照
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Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

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